Sparle si soparle, 02.03.2026

duminică, 1 martie 2026

Un clasament prezentat într-o ediție specială la Digi24, sub titlul „Unde să caute statul bani risipiți”, aruncă în aer imaginea mai multor localități din județul Vâlcea. În topul național al UAT-urilor care cheltuie procente uriașe din buget pentru „asistență socială în caz de invaliditate”, apar la loc de frunte trei comune vâlcene: Livezi, Lăpușata și Roșiile. Datele sunt șocante. Comuna Livezi (Vâlcea) figurează în clasament cu peste 51% din buget direcționat către invaliditate, adică peste 5 milioane de lei dintr-un buget total de aproximativ 9,8 milioane de lei. Cu o populație de puțin peste 2.000 de locuitori, proporția ridică serioase semne de întrebare.

Nu este un caz izolat. Lăpușata (Vâlcea) alocă peste 48% din buget pentru aceeași categorie de cheltuieli, iar Roșiile (Vâlcea) depășește 47%. Practic, aproape jumătate din banii publici ai acestor comune merg către plăți încadrate la „invaliditate”.

În spatele unei vile renovata impecabil, într-una dintre zonele liniștite de case din Râmnicu Vâlcea, din apropierea Spitalului Vechi, se conturează o investiție imobiliară. Spiritele între vecini s-au aprins și se ridică semne serioase de întrebare privind viitorul urbanistic al cartierului. Omul de afaceri Vasi Neacșu, apropiat de conducerea Primariei Râmnicu Vâlcea, mai ales de o consiliera, ar fi finalizat anterior achiziția unor terenuri, printr-o serie de tranzacții succesive. Potrivit informațiilor obținute, terenul ar fi fost cumpărat de la mai mulți proprietari – printre care membri ai familiei Nadolu, alți moștenitori, dar și persoane cu conexiuni în mediul de afaceri local, familia Steflea si fosta sotie a directorului de trista amintire de la Oltchim, Constantin Roibu – valoarea totală a achiziției fiind estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Zilele trecute am traversat zona Braniște – centura municipiului Drăgășani – și am descoperit o imagine care ar trebui să pună pe jar toate autoritățile de mediu din județul Vâlcea. Pe marginea drumului, în șanțuri, pe taluzuri și pe terenurile adiacente carosabilului, se întind adevărați munți de deșeuri din construcții: moloz, bucăți de beton, cărămizi sparte, plastic, resturi de materiale izolatoare și chiar deșeuri menajere. Nu vorbim despre un caz izolat, ci despre o zonă transformată într-o groapă de gunoi neoficială, tolerată – sau ignorată – de autoritățile locale. Cantitățile de deșeuri depozitate ilegal indică o practică sistematică, nu simple aruncări ocazionale.

„Consultații” fără stetoscop în urechi? Caravana PSD din Vâlcea, sub semnul întrebării. O nouă imagine apărută din timpul unei acțiuni de consultații gratuite desfășurate în mediul rural din județul Vâlcea ridică serioase semne de întrebare privind modul în care este tratat actul medical în cadrul acestor caravane cu tentă electorală. Mihaela Mirea, asistentă-șefă a Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, apare în timp ce măsoară tensiunea arterială unui pacient. Doar că, de această dată, detaliul care sare în ochi este unul șocant: olivele stetoscopului nu sunt introduse în urechi în momentul măsurării.