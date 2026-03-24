Sondajul liberalului habarnist Laurentiu Cazan – dovada că unii politicieni trăiesc în afara realității

miercuri, 25 martie 2026

Într-un municipiu în care problemele reale au fost deja expuse, documentate și întoarse pe toate fețele, mai ales de Tiberiu Pîrnău, directorul Ziarului de Vâlcea, liberalul Laurențiu Nicolae Cazan pare că a descoperit acum, cu întârziere, că în Râmnicu Vâlcea „unele lucruri nu mai pot continua așa”. Cazan este politician PNL, fost deputat, abonat la sinecuri politice (numit pe criterii de partid - presedinte CA la compania de stat Nuclearelectrica, domeniu cu care nu are nicio legatura!!!) și a fost inclusiv secretar general al PNL Vâlcea.

Numai că, în loc să vină cu poziții clare, cu asumare, cu soluții și cu nume, Cazanel (sa nu-i spune: IBRIC) a ales varianta comodă, sterilă și perfect calculată politic: un sondaj pe Facebook și un formular Google, de parcă n-ar ști deja ce îi nemulțumește pe oameni în acest oraș. De parcă nu s-ar fi scris, de parcă nu s-ar fi vorbit, de parcă presa locală n-ar fi ridicat de ani de zile exact aceste subiecte.

Să ieși public și să întrebi, cu aerul omului care tocmai a coborât din turnul de fildeș, dacă „simți și tu că unele lucruri din Râmnicu Vâlcea nu mai pot continua așa?” nu mai este consultare. Este marketing politic ieftin. Este o încercare de a te lipi artificial de nemulțumirea publică, după ce alții au făcut munca grea: au scris, au investigat, au deranjat și au spus lucrurilor pe nume.

Laurențiu Cazan nu este vreun anonim apărut din societatea civilă, rupt de sistem. El este fost deputat PNL în legislatura 2020–2024, iar presa națională a relatat și despre legăturile familiale cu firma CAZICOM SRL, companie despre care chiar el a spus că aparține tatălui său, susținând că nu este implicat în management. Tocmai de aceea, acest exercițiu de „ascultare a cetățenilor” pare cu atât mai fals: când ai fost în politică, când ai avut funcții și influență, nu vii după ani de zile să mimezi mirarea că orașul are probleme.

Râmnicul nu mai are nevoie de politicieni care se bagă singuri în seamă cu întrebări banale, ambalate frumos pentru Facebook. Râmnicul are nevoie de oameni care să spună clar cine a greșit, cine răspunde și ce trebuie schimbat. Restul e recuzită electorală, ambalaj de campanie și pierdere de timp.

Mai grav este că acest tip de mesaj încearcă să confiște o stare de spirit deja existentă în oraș. Nemulțumirea oamenilor nu s-a născut din formularul lui Laurențiu Cazan. Ea vine din realitatea de zi cu zi, din administrație, din decizii proaste, din lipsa de transparență și din problemele pe care presa locală le semnalează constant. Să vii acum și să te comporți ca și cum ai descoperit tu apa caldă este, în cel mai bun caz, ridicol. În cel mai rău caz, este o insultă la adresa inteligenței publicului.

Pe scurt, domnul Cazan nu face decât să confirme un tipar vechi din politica românească: când nu ai curajul unei poziții ferme și nici forța unei acțiuni reale, scoți un chestionar, pui un link și te prefaci că „asculți oamenii”. Numai că oamenii nu mai au nevoie să fie întrebați la infinit ce nu merge. Ei știu foarte bine. Și știu la fel de bine cine a tăcut până acum.