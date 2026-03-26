Sistemul de salubrizare din Vâlcea rămâne stabil. Environment Care Waste Management SRL câștigă în instanță: cererea Romprest Energy, respinsă ca inadmisibilă

Un dosar cu miză uriașă pentru județul Vâlcea a fost tranșat de Tribunalul București, care a decis să respingă ca inadmisibilă cererea formulată de Romprest Energy privind anularea contractului-cheie din februarie 2025.

Hotărârea, pronunțată pe 23 martie 2026, întărește poziția operatorului Environment Care Waste Management SRL și confirmă legalitatea întregului mecanism de gestionare a deșeurilor din județul Vâlcea.

În centrul disputei s-a aflat Contractul nr. 82/17.02.2025, care reglementează activitatea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Roești. Instanța a stabilit clar că acest contract rămâne în vigoare, iar serviciile de salubrizare continuă fără întreruperi.

Judecătorii au validat și acțiunea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare Vâlcea, confirmând că aceasta a acționat legal în numele localităților. Totodată, a fost reconfirmată asocierea dintre Brantner Environment SRL și Environment Care Waste Management SRL, eliminând una dintre principalele controverse din acest dosar.

Decizia vine într-un moment critic, în care o eventuală suspendare sau anulare a contractului ar fi generat blocaje majore în sistemul de salubrizare. Prin soluția pronunțată, Centrul de la Roești rămâne operațional, iar colectarea și tratarea deșeurilor se desfășoară în continuare în condiții normale.

Reprezentanții operatorului consideră că hotărârea instanței reprezintă un punct de cotitură în seria litigiilor privind contractele de salubrizare, subliniind că aceasta confirmă legalitatea procedurilor și respectarea obligațiilor asumate inclusiv prin finanțările europene.

Instanța a pus accent pe interesul public, subliniind necesitatea continuității unui serviciu esențial pentru populație și mediu. În acest context, decizia transmite un semnal ferm: sistemul de management al deșeurilor din Vâlcea rămâne stabil, iar operatorii își continuă activitatea în condiții de legalitate și eficiență.