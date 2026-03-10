marți, 10 martie 2026

Senatoarea de Vâlcea, Andra Bica, propune reducerea normei didactice pentru profesorii cu experiență

O nouă inițiativă legislativă depusă în Senatul României ar putea aduce modificări importante pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Senatorul PSD de Vâlcea, Andra Bica, alături de mai mulți parlamentari profesori, a depus un proiect de lege care vizează reducerea normei didactice pentru profesorii cu vechime mare în sistem.

Propunerea legislativă prevede modificarea și completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, în special a articolului 207 alineatul (3).

Concret, inițiativa urmărește ca norma didactică de predare–învățare–evaluare să poată fi redusă cu până la două ore pe săptămână pentru cadrele didactice care îndeplinesc anumite condiții. Măsura ar urma să se aplice profesorilor care au peste 25 de ani vechime în învățământ și dețin gradul didactic I, fără ca această reducere să afecteze drepturile salariale.

Potrivit senatorului vâlcean, aceeași posibilitate ar putea fi acordată și profesorilor care au demonstrat performanță educațională, în baza unor criterii stabilite printr-o metodologie ce ar urma să fie aprobată prin ordin al ministrului Educației.

În același timp, reducerea normei nu ar însemna diminuarea activității profesorilor. Proiectul legislativ prevede ca cele două ore reduse din norma de predare să fie compensate prin activități educaționale complementare, desfășurate în cadrul școlii.

Aprobarea reducerii normei didactice ar urma să fie decisă în consiliul de administrație al unității de învățământ, iar măsura ar fi revizuită anual. De asemenea, aceasta ar urma să fie inclusă ca anexă la contractul individual de muncă al cadrului didactic.

Inițiatorii proiectului susțin că această modificare legislativă ar reprezenta o formă de recunoaștere a experienței și performanței profesorilor, dar și o modalitate de a valorifica expertiza cadrelor didactice cu vechime în activități educaționale suplimentare, mentorat sau proiecte școlare.

Proiectul urmează să parcurgă procedura parlamentară de dezbatere și vot în Parlamentul României.