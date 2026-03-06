Senatoarea Andra Bica trage semnalul de alarmă: se reduc locurile la clasele de arte plastice și teatru de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea

Senatoarea Andra Bica trage semnalul de alarmă: se reduc locurile la clasele de arte plastice și teatru de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea

Senatoarea Andra Bica a adresat Ministerului Educației o interpelare oficială privind reducerea numărului de locuri la clasele de arte plastice și teatru din cadrul Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea.

Parlamentarul vâlcean avertizează că această decizie riscă să afecteze singura unitate de învățământ cu profil artistic complet din județ, instituție care, de-a lungul anilor, a format generații întregi de artiști, designeri și specialiști în domeniul patrimoniului.

Semnalul a venit din interiorul comunității artistice

Potrivit senatoarei Andra Bica, sesizarea a venit din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Râmnicu Vâlcea, dar și din partea Consiliului Județean al Elevilor, a Consiliului Școlar al Elevilor și a cadrelor didactice din liceu.

Toate aceste structuri avertizează că diminuarea locurilor la specializările artistice riscă să limiteze accesul elevilor talentați la educație vocațională și să afecteze, pe termen lung, dezvoltarea culturală a județului.

Cerere mare la admitere, locuri tot mai puține

Datele de la admitere arată că interesul pentru aceste specializări rămâne ridicat. În ultimii ani, numărul candidaților a depășit constant locurile disponibile, ceea ce confirmă atractivitatea și utilitatea acestor programe educaționale.

Mai mult, absolvenții liceului obțin rezultate bune la nivel național și își continuă studiile în domenii precum arte vizuale, design, restaurare sau conservare, contribuind ulterior la viața culturală și creativă a României.

Întrebări directe către Ministerul Educației

Prin interpelarea adresată ministrului Educației și Cercetării, senatoarea Andra Bica solicită clarificări privind modul în care sunt stabilite planurile de școlarizare pentru profilurile vocaționale.

Parlamentarul vâlcean a cerut explicații privind:

criteriile după care sunt aprobate numărul de clase;

gradul de autonomie al inspectoratelor școlare în stabilirea planului de școlarizare;

existența unei analize la nivel național privind necesarul de specialiști în domeniul cultural și creativ.

În același timp, senatoarea a solicitat reanalizarea situației din județul Vâlcea, astfel încât învățământul artistic vocațional să fie protejat acolo unde există cerere și performanță.

Miza: viitorul culturii locale

Reducerea claselor de profil artistic nu înseamnă doar o simplă modificare administrativă. Pentru mulți profesori și artiști locali, aceasta ar putea reprezenta o lovitură dată formării noilor generații de creatori.

Într-un județ cu tradiții culturale puternice, limitarea accesului la educația artistică ar putea avea efecte pe termen lung asupra vieții culturale și a industriilor creative din Vâlcea.

Rămâne de văzut dacă Ministerul Educației va lua în calcul argumentele prezentate și va reconsidera planul de școlarizare pentru Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea.