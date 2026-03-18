Senatoarea Andra Bica susține în Parlament sprijin financiar pentru pensionarii militari cu venituri mici

În prima parte a zilei, am participat, în cadrul Comisiei pentru buget și finanțe, la ședința dedicată dezbaterii și aprobării bugetului de stat pentru anul 2026, unde au fost stabilite prioritățile de finanțare și au fost analizate alocările cu impact direct pentru oameni.

În cadrul acestei ședințe, au fost aprobate bugetele pentru:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Apărării Naționale Ministerul Justiției Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Am susținut și am votat amendamente propuse de PSD, care vizează sprijinirea pensionarilor militari și a celor din structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu pensii mici.

Pentru bugetul Ministerului Afacerilor Interne, unul dintre aceste amendamente prevede alocarea sumei de 10.558 mii lei, pentru acordarea unui ajutor financiar pensionarilor militari și polițiștilor aflați în evidența caselor de pensii județene, pentru cei cu pensii de până la 3.000 lei.

De asemenea, am susținut un alt amendament PSD, în valoare de 12.607 mii lei, destinat pensionarilor militari cu venituri reduse, pentru a le oferi un sprijin concret în acoperirea cheltuielilor de bază.

Aceste măsuri vin într-un context în care costurile de trai au crescut, iar pentru mulți dintre acești oameni fiecare lună este dificilă.