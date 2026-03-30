luni, 30 martie 2026

Semnal de alarmă la Râmnicu Vâlcea, în atenția primarului Mircia Gutău: câini abandonați lângă creșa din Goranu/Malul Alb. Cine răspunde?

Într-un oraș care se laudă cu investiții în infrastructură și modernizarea cartierelor, o realitate periculoasă este ignorată la doar câțiva pași de o instituție publică destinată copiilor. În zona Goranu/Malul Alb din Râmnicu Vâlcea, în proximitatea creșei nou construită, zeci de câini abandonați au transformat zona într-un spațiu de risc pentru cetățeni.

Potrivit semnalelor primite la redacție, aproximativ 25-30 de câini fără stăpân s-au adunat în zonă și manifestă comportamente agresive, atacând pietoni și bicicliști. Nu mai vorbim despre zone izolate sau păduri, ci despre un cartier locuit, unde oameni, copii și familii, își duc traiul zilnic.

Situația este cu atât mai gravă cu cât pericolul este chiar lângă o creșă, loc unde siguranța ar trebui să fie prioritate absolută. Orice incident în această zonă ar putea avea consecințe dramatice.

Un cetățean a relatat că a reușit să salveze doar două cățelușe, luându-le acasă, însă restul animalelor au rămas pe stradă, fără control, fără sterilizare și fără supraveghere. Realitatea crudă este că simpla hrănire ocazională nu rezolvă problema, ci, dimpotrivă, o agravează, menținând și atrăgând noi animale în același perimetru.

În acest context, întrebările sunt inevitabile și incomode:

Unde este implicarea administrației conduse de Mircia Gutău?

Unde este intervenția Poliției Animalelor?

Cine își asumă responsabilitatea dacă un copil sau un adult va fi grav rănit?

Legea este clară. Autoritățile locale au obligația de a gestiona populația de câini fără stăpân prin capturare, sterilizare, adăpostire și adopție. În același timp, Poliția Animalelor are atribuții directe în prevenirea situațiilor de pericol și în combaterea abandonului.

Cazul de la Goranu/Malul Alb nu mai este unul izolat, ci devine un simbol al neputinței sau, mai grav, al nepăsării instituționale. Este nevoie de o intervenție urgentă, organizată și responsabilă, nu de reacții întârziate.

Ziarul de Vâlcea solicită public Primăriei Râmnicu Vâlcea și structurilor competente să trateze această situație cu maximă seriozitate și să prezinte, în regim de urgență, un plan concret de intervenție.

Pentru că, dincolo de statistici și declarații, aici este vorba despre siguranța oamenilor. Iar aceasta nu poate fi negociată.