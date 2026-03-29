Scene șocante în Vâlcea! Două femei, agresate în plină stradă în timp ce hrăneau câini abandonați. Violență, amenințări și teroare lângă Pădurea Cotoșmanu. Politistii au reactionat prompt!

duminică, 29 martie 2026

Scene șocante în Vâlcea! Două femei, agresate în plină stradă în timp ce hrăneau câini abandonați. Violență, amenințări și teroare lângă Pădurea Cotoșmanu

Un nou caz revoltător zguduie opinia publică din județul Vâlcea, după ce imagini apărute pe rețeaua TikTok arată cum două femei sunt agresate verbal și fizic de un bărbat, în timp ce încercau să hrănească câini abandonați, în apropiere de Pădurea Cotoșmanu.

În filmarea publicată de utilizatorul @edenulpatrupezilor2 se vede clar cum individul devine violent, le bruschează pe femei, le împinge în zone cu trafic și le adresează amenințări directe, folosind un limbaj vulgar și extrem de agresiv. Scenele sunt de-a dreptul halucinante și ridică serioase semne de întrebare despre siguranța cetățenilor în spațiul public.

Martorii virtuali ai incidentului au reacționat imediat, iar clipul a început să circule intens în mediul online, stârnind indignare și revoltă. Nu este doar un conflict banal, ci un episod clar de violență, în care două persoane vulnerabile sunt puse în pericol în mod direct.

Femeile nu făceau altceva decât o activitate pașnică – hrănirea unor animale fără stăpân – o acțiune frecvent întâlnită în multe comunități. Cu toate acestea, reacția agresorului a fost disproporționată și periculoasă, depășind orice limită a normalului.

Cazul ridică întrebări grave: unde sunt autoritățile? Cum este posibil ca astfel de acte să se producă în plină zi, fără nicio intervenție? Vorbim despre o posibilă infracțiune de lovire sau alte violențe, dar și de amenințare – fapte care, conform legii, ar trebui investigate de urgență.

Într-o societate normală, astfel de comportamente nu pot fi tolerate.

Punctul de vedere al Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea;

Ieri 28.03.2026, s-a primit prin 112, la ora 13.40, sesizarea numitei P A care reclama faptul ca pe raza com. Roesti a avut un conflict cu un bărbat care i-a adresat injurii acesteia cât si persoanei care o însoțea, pe motiv ca a oprit sa hrănească câinii fără stăpân.

La fata locului s-au deplasat lucratorii Secției 8 Lăpușata, ocazie cu care au sancționat persoana reclamata cu amenda de 1000 lei conf Legii 61 pentru expresii și cuvinte jignitoare.

