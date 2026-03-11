SCANDAL LA POLIȚIA CĂLIMĂNEȘTI. Comandantul Gabriel Salan, acuzat că își conduce unitatea în afara legii. Controlul Intern al IPJ Vâlcea, suspectat că îl protejează

SCANDAL ÎN POLIȚIA VÂLCEA. COMANDANTUL POLIȚIEI CĂLIMĂNEȘTI, GABRIEL SALAN, ACUZAT CĂ ÎȘI CONDUCE UNITATEA ÎN AFARA LEGII. CONTROLUL INTERN AL IPJ VÂLCEA, SUSPECTAT CĂ ÎL PROTEJEAZĂ

Un document intern ajuns în posesia redacției Ziarul de Vâlcea ridică suspiciuni serioase privind modul în care este condusă Poliția Orașului Călimănești. Analiza documentului scoate la iveală o serie de posibile încălcări ale legislației privind organizarea programului de lucru al polițiștilor, dar și o gestionare discutabilă a resurselor umane în cadrul structurii de ordine publică. În centrul acestor controverse se află comandantul Poliției Călimănești, Gabriel Salan, despre care surse din interiorul sistemului susțin că ar fi coordonat o planificare a serviciilor care contravine normelor legale și regulamentelor interne ale Poliției Române.

Situația devine cu atât mai gravă cu cât sesizările formulate în interiorul instituției ar fi ajuns la structura de Control Intern a Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, însă până în prezent nu există informații privind o verificare temeinică sau eventuale măsuri luate împotriva conducerii unității. Această tăcere instituțională a alimentat suspiciunea că șeful Poliției Călimănești ar beneficia de o protecție discretă din partea unor structuri interne ale IPJ Vâlcea, fapt care ar putea transforma acest caz într-un scandal major la nivelul Poliției Române.

Documentul analizat face referire directă la mai multe acte normative care reglementează activitatea polițiștilor, printre care Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, Codul muncii – Legea nr. 53/2003, prevederile privind salarizarea și programul de lucru din OUG nr. 38/2003, precum și regulamentele interne ale Poliției Române privind organizarea serviciului și evidența timpului de muncă. De asemenea, sunt invocate prevederi ale Constituției României privind egalitatea de tratament și respectarea drepturilor angajaților.

Conform acestor reglementări, programul de lucru al polițiștilor trebuie organizat astfel încât să asigure alternanța schimburilor și respectarea perioadelor minime de repaus zilnic și săptămânal. Schimburile de serviciu trebuie distribuite echilibrat, iar planificarea trebuie să evite suprasolicitarea personalului, mai ales în cazul serviciului de noapte, care presupune un nivel ridicat de stres și uzură profesională.

În realitate, planificările analizate arată o cu totul altă situație la Poliția Călimănești. În anumite perioade din anul 2025, mai mulți polițiști ar fi fost programați să lucreze serii lungi de ture de noapte consecutive, fără respectarea repausului legal prevăzut de legislație. Există cazuri în care polițiștii ar fi fost planificați pentru șase sau chiar șapte ture consecutive în schimbul III, cel desfășurat între orele 22:00 și 06:00. O astfel de planificare ridică serioase semne de întrebare nu doar din punct de vedere legal, ci și din perspectiva sănătății și siguranței personalului.

Mai mult, analiza programelor de serviciu arată o utilizare disproporționată a schimburilor. Schimbul III ar fi fost folosit aproape permanent pentru o parte dintre polițiști, în timp ce schimburile de dimineață sau după-amiază ar fi fost distribuite inegal sau chiar evitate în anumite situații. Acest tip de organizare creează dezechilibre evidente în colectiv și poate genera tensiuni în interiorul unității.

Consecințele unui asemenea mod de lucru sunt evidente. Polițiștii obligați să efectueze numeroase ture de noapte consecutive ajung rapid într-o stare de oboseală accentuată, ceea ce le afectează capacitatea de concentrare și reacție. În activitatea polițienească, unde fiecare decizie poate avea consecințe directe asupra siguranței cetățenilor, o astfel de epuizare profesională poate reprezenta un risc major.

Surse din interiorul sistemului susțin că aceste probleme ar fi fost semnalate conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, însă reacția instituției ar fi fost una extrem de rezervată. În locul unei anchete serioase și transparente, verificările ar fi fost limitate sau amânate, ceea ce a alimentat percepția că structura de Control Intern a IPJ Vâlcea ar încerca să protejeze conducerea Poliției Călimănești.

Dacă aceste suspiciuni se confirmă, situația ar deveni extrem de gravă. Controlul Intern este structura care ar trebui să asigure respectarea regulilor în interiorul Poliției și să investigheze eventualele abateri ale cadrelor. În momentul în care această structură este suspectată că închide ochii la nereguli, întreaga credibilitate a sistemului este pusă sub semnul întrebării.

În aceste condiții, tot mai mulți polițiști consideră că situația de la Călimănești nu mai poate fi lămurită exclusiv la nivelul IPJ Vâlcea. Există solicitări ca acest caz să fie analizat de structuri superioare, respectiv de Inspectoratul General al Poliției Române și de Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne. O verificare independentă ar putea clarifica dacă programul de lucru a fost organizat legal, dacă drepturile polițiștilor au fost respectate și dacă structurile interne ale IPJ Vâlcea și-au îndeplinit atribuțiile.

Cazul Poliției Călimănești riscă astfel să devină unul dintre cele mai sensibile scandaluri interne din Poliția Vâlcea din ultimii ani. Dincolo de persoanele implicate, miza reală este modul în care sunt respectate regulile în interiorul instituțiilor care ar trebui să aplice legea.

Până la o eventuală intervenție a conducerii Poliției Române sau a Ministerului Afacerilor Interne, rămâne o întrebare care circulă tot mai des în mediul polițienesc din județ: este comandantul Poliției Călimănești, Gabriel Salan, protejat de Controlul Intern al IPJ Vâlcea?

Răspunsul ar trebui să vină rapid, pentru că tăcerea instituțională nu face decât să adâncească suspiciunile și să afecteze încrederea publicului într-o instituție care ar trebui să fie un reper de legalitate și corectitudine.