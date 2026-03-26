joi, 26 martie 2026

SCANDAL LA IMIGRĂRI VÂLCEA! Abateri grave în Biroul pentru Imigrări din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea

Un nou scandal lovește structurile de poliție din Vâlcea, după apariția unor sesizări extrem de grave care vizează activitatea din cadrul Biroului pentru Imigrări. Informațiile indică un posibil sistem de abuzuri, favoritisme și nereguli administrative care ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care este gestionată această structură.

Potrivit documentelor și sesizărilor interne, șeful biroului ar fi instaurat un climat tensionat, caracterizat prin presiuni asupra subordonaților, limbaj jignitor și decizii arbitrare. Mai mulți polițiști reclamă faptul că există „favoriți” care beneficiază de tratament preferențial, în timp ce alți angajați sunt sancționați sau marginalizați.

Una dintre cele mai grave acuzații vizează pontajele. Există suspiciuni că anumite persoane ar fi fost trecute fictiv ca fiind la serviciu, deși nu își desfășurau activitatea, ceea ce poate însemna fals în acte oficiale și prejudicii din bani publici.

În același timp, sursele indică și intervenții directe în aplicarea legii. Șeful biroului ar fi cerut subordonaților să trateze diferit situații similare sau să evite aplicarea sancțiunilor legale în anumite cazuri, preferând avertismente sau soluții „blânde”, în funcție de persoanele implicate.

Polițiștii care nu ar fi acceptat aceste practici ar fi fost supuși presiunilor interne sau marginalizați, ceea ce conturează un climat de lucru tensionat și lipsit de transparență.

Incă din anul 2025 conducerea IGI a dispus declanșarea unei cercetări prealabile, procedură care s-a finalizat prin aplicarea unei măsuri administrativ-preventive, în baza Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului.

Mai mult decât atât, în același an a fost inițiată o a doua cercetare prealabilă, însă aceasta este în prezent suspendată, după ce cazul a fost înaintat către unitatea de parchet competentă.

Cert este că, dincolo de acuzațiile apărute în spațiul public, existența unor cercetări administrative și sesizarea Parchetului confirmă că situația de la Biroul pentru Imigrări Vâlcea a intrat într-o etapă oficială de verificare. Concluziile finale vor aparține instituțiilor abilitate, care vor stabili dacă suspiciunile se confirmă și ce măsuri se impun.

Scandalul de la Biroul pentru Imigrări Vâlcea riscă să afecteze serios încrederea publică într-o structură esențială pentru gestionarea regimului străinilor și respectarea legii.