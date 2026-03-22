SCANDAL ASCUNS ÎN STRUCTURILE MAI DIN VÂLCEA: suspiciuni de abuzuri, favoritisme și incidente sexuale „îngropate” sub tăcere

duminică, 22 martie 2026

În spatele ușilor închise ale unei subunități din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din județul Vâlcea se conturează, potrivit unor informații și sesizări interne, o serie de derapaje grave care ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care sunt respectate regulile, disciplina și legalitatea.

Surse din interior vorbesc despre un climat tensionat, în care anumite persoane ar fi beneficiat de protecție și tratament preferențial, în timp ce abateri grave ar fi fost trecute sub tăcere.

Unul dintre episoadele care circulă intens în rândul cadrelor vizează realizarea unor fotografii în zona administrativă a unității, inclusiv la documente cu caracter clasificat. Potrivit acelorași surse, persoana implicată nu ar fi avut atribuții care să justifice accesul sau realizarea unor astfel de imagini, însă incidentul nu ar fi fost urmat de vreo sancțiune disciplinară.

Mai mult, se vorbește despre o protecție directă din partea conducerii subunității, ceea ce ar fi permis mușamalizarea cazului și evitarea oricăror consecințe oficiale.

În același context, în interiorul structurii circulă și informații sensibile privind un incident de natură sexuală, care ar fi implicat cadre ale instituției și care ar fi fost surprins de alți angajați. Deși situația ar fi putut avea implicații disciplinare serioase, aceasta ar fi fost, spun sursele, rapid „îngropată”, fără o anchetă reală.

Nu sunt singurele aspecte care ridică suspiciuni. În mediul intern se discută și despre presupuse practici prin care unii angajați ar fi reușit să părăsească subunitatea sau să obțină anumite avantaje doar în urma unor „înțelegeri” informale, care ar fi inclus servicii sau foloase materiale. Astfel de acuzații, dacă se confirmă, conturează imaginea unui sistem paralel, în care regulile sunt negociabile.

De asemenea, apar semne de întrebare și în privința unor investiții personale ale unor cadre din conducere, despre care se susține că nu ar putea fi justificate în totalitate din veniturile oficiale.

Toate aceste informații conturează un tablou îngrijorător: o instituție care ar trebui să vegheze la respectarea legii este, ea însăși, suspectată că tolerează sau chiar acoperă abateri grave.

În lipsa unor verificări serioase și independente, aceste suspiciuni riscă să afecteze nu doar imaginea instituției, ci și încrederea publicului în structurile de ordine și siguranță.

Este momentul ca organele competente să iasă din zona de confort și să trateze aceste semnale cu maximă seriozitate. Pentru că, dincolo de uniformă și funcții, legea ar trebui să fie aceeași pentru toți.