Sânge și panică la Shopping City Râmnicu Vâlcea: patru tineri au ajuns în arest după atacul cu briceagul. Paznicii au fost spectatori!

sâmbătă, 14 martie 2026

Sânge și panică la Shopping City Râmnicu Vâlcea: patru tineri au ajuns în arest după atacul cu briceagul

Scene de o gravitate extremă s-au petrecut în seara de 11 martie 2026, în incinta Shopping City Râmnicu Vâlcea, acolo unde un conflict mai vechi a degenerat într-o altercație violentă, soldată cu rănirea unui tânăr de 22 de ani. La două zile de la incident, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au reținut patru tineri din municipiu, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, considerați principalii suspecți în acest dosar.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vâlcea, scandalul a izbucnit în jurul orei 19.00, pe fondul unor tensiuni mai vechi între cei implicați. În timpul confruntării, doi dintre agresori ar fi scos obiecte ascuțite-înțepătoare pentru a-l intimida pe adversar, iar victima s-a ales cu răni superficiale provocate, potrivit primelor date, cu un briceag.

Deși incidentul a fost unul deosebit de grav, tânărul agresat a refuzat atât îngrijirile medicale, cât și formularea unei plângeri penale pentru loviri sau alte violențe. Chiar și în aceste condiții, gravitatea faptelor și pericolul creat într-un spațiu public intens circulat au impus continuarea cercetărilor.

La sosirea echipajelor de poliție, scandalagiii dispăruseră deja din zonă. Ulterior, în urma activităților operative desfășurate de polițiști, cei patru au fost identificați, ridicați în baza mandatelor de aducere și duși la audieri.

După administrarea probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, anchetatorii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore. Toți patru au fost introduși în arest.

Dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum s-a desfășurat atacul și care a fost contribuția fiecăruia dintre cei implicați.

Un nou episod violent, petrecut de această dată într-unul dintre cele mai circulate centre comerciale din municipiu, ridică din nou semne de întrebare serioase cu privire la siguranța publică și la escaladarea conflictelor între tineri în Râmnicu Vâlcea.

O bila neagra o acordam firmei de paza a mall-ului care nu a reactionat adecvat, nu a asigurat securitatea clientilor, angajatii fiind simpli spectatori la acest incident violent.