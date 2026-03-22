duminică, 22 martie 2026

SA VA FIE RUSINE, POLITICIENI DE LA PSD, PNL, USR!!! VÂLCEA, JUDEȚUL LĂSAT LA COADĂ: GUVERNUL BOLOJAN ÎMPARTE SĂRĂCIA, NU DEZVOLTAREA!

Bugetul pe 2026 confirmă, fără dubiu, ceea ce vâlcenii simt de ani de zile: pentru Guvernul PSD–PNL–USR–UDMR condus de Ilie Bolojan, județul Vâlcea nu reprezintă o prioritate, ci doar o bifă într-un tabel contabil.

În loc de investiții serioase, în loc de proiecte strategice care să scoată județul din stagnare, Executivul a ales să livreze firimituri. O împărțire contabilă a sărăciei, ambalată în cifre și anexe bugetare.

Bani de supraviețuire, nu de dezvoltare

Datele sunt clare și nu pot fi contestate: majoritatea localităților din Vâlcea primesc sume derizorii, în jur de 40–50 de mii de lei.

Ce înseamnă acești bani? Nu investiții. Nu drumuri. Nu rețele de apă. Nu școli modernizate.

Înseamnă strictul necesar pentru a ține luminile aprinse în primării și pentru a plăti salarii. Atât.

Un județ întreg este ținut artificial în viață, fără nicio șansă reală de dezvoltare.

În schimb, câteva localități primesc sume consistente, de ordinul milioanelor. De ce? Pentru că „au proiecte”. Dar întrebarea reală este alta: cine decide ce proiecte sunt finanțate și cine rămâne pe dinafară?

Discrepanțe care miros a decizie politică

Brezoi – peste 5 milioane de lei.

În același timp, zeci de comune primesc bani de semințe, nu de investiții.

Nu există o logică transparentă, nu există criterii clare explicate public. Există doar discrepanțe uriașe și o realitate evidentă: alocările nu sunt doar economice, ci profund politice.

Municipiul Râmnicu Vâlcea, tratat ca o comună

Capitala județului, municipiul Râmnicu Vâlcea, primește 300.000 lei.

Atât.

Un oraș cu zeci de mii de locuitori, cu infrastructură de întreținut, cu probleme reale, este tratat la nivel de subzistență.

În orice alt județ, municipiul reședință este motorul economic și administrativ. La Vâlcea, este ignorat cu o nonșalanță revoltătoare.

Bani pentru biserici, liniște în Parlament

În timp ce oamenii discută despre pensii, taxe și costul vieții, un capitol bugetar trece fără nicio dezbatere: finanțarea cultelor.

Sume consistente merg către parohii și mănăstiri – unele comparabile cu bugetele unor comune.

Fără scandal. Fără opoziție. Fără întrebări.

În schimb, pentru infrastructură, pentru sănătate sau pentru dezvoltare economică – liniște și austeritate.

Este imaginea perfectă a unei guvernări care prioritizează clientela și liniștea politică, nu nevoile reale ale comunităților.

Vâlcea – condamnată la stagnare

Acest buget nu este doar slab. Este periculos.

Pentru că nu doar că nu dezvoltă județul, ci îl ține pe loc. Îl condamnă la subdezvoltare controlată, la dependență de decizii politice și la lipsa oricărei perspective reale.

În timp ce alte județe atrag investiții masive, dezvoltă infrastructură și cresc economic, Vâlcea primește „bani de supraviețuire”.

Concluzia care nu mai poate fi evitată

Guvernul Bolojan nu a făcut un buget pentru dezvoltare. A făcut un buget de avarie.

Un buget în care Vâlcea nu contează.

Un buget în care diferențele sunt dictate politic.

Un buget în care viitorul este amânat, iar prezentul este ținut în viață cu perfuzii financiare.

Iar întrebarea rămâne:

până când va mai accepta Vâlcea să fie tratată ca un județ de mâna a doua?

Tiberiu Pîrnău