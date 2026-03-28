sâmbătă, 28 martie 2026

RUȘINE LA DRĂGĂȘANI! Magnoliile plantate de primarul Costinel Stoica, furate la câteva zile după amenajare

Un gest revoltător lovește direct în eforturile de modernizare ale orașului Drăgășani. O parte dintre magnoliile plantate joi, 26 martie 2026, într-o zonă care până recent era sufocată de mărăcini și vegetație neîngrijită, au fost furate.

Anunțul a fost făcut chiar de primarul Costinel Stoica, care a tras un semnal de alarmă după ce munca depusă în ultimele zile a fost pur și simplu batjocorită.

Zona respectivă fusese recent transformată printr-un efort susținut, inclusiv cu sprijinul voluntarilor. S-a defrișat, s-a curățat și s-a pregătit terenul pentru a crea un spațiu verde modern, o adevărată oază pentru comunitate. În locul mărăcinilor începea să apară un colț de natură civilizată, gândit pentru locuitorii orașului.

„Din păcate, trebuie să vă aducem la cunoștință un lucru trist. O parte dintre magnoliile abia plantate au fost furate”, a transmis primarul, subliniind că astfel de gesturi distrug nu doar munca depusă, ci și speranța într-o comunitate responsabilă.

Realitatea este una dură: în timp ce unii încearcă să schimbe în bine fața orașului, alții aleg să distrugă, din nepăsare sau rea-credință.

Primarul a reamintit că acești pomi nu aparțin unei persoane sau instituții, ci întregii comunități. Fiecare copac plantat înseamnă aer mai curat, umbră și un oraș mai frumos pentru generațiile viitoare.

Autoritățile fac apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și spirit civic. Orice informație despre aceste furturi poate contribui la identificarea celor vinovați.

Cazul de la Drăgășani arată, încă o dată, că schimbarea nu ține doar de investiții, ci și de mentalitatea fiecăruia dintre noi.