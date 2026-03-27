Revoltă la Fedeleșoiu: localnicii se opun blocurilor! Petiție împotriva unui PUZ controversat în Dăești. Pe primarul liberal Popolan îl doare în... de parerea cetățenilor!

vineri, 27 martie 2026

Revoltă la Fedeleșoiu: localnicii se opun blocurilor! Petiție împotriva unui PUZ controversat în Dăești

Un nou scandal urbanistic în comuna Dăești, satul Fedeleșoiu, acolo unde un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) propus pentru ansamblul „Voinicelul” a stârnit reacția fermă a localnicilor. Zeci de oameni au semnat deja o petiție prin care cer autorităților locale să nu transforme o zonă rurală într-un cartier de blocuri.

Inițiatorii demersului solicită în mod clar menținerea regimului actual de înălțime – maximum P+2 – precum și păstrarea indicatorilor urbanistici (POT și CUT) la valorile existente. Oamenii avertizează că orice depășire a acestor limite ar pune o presiune uriașă pe infrastructura deja fragilă a zonei.

Argumentele invocate sunt greu de ignorat. Fedeleșoiu este o zonă rurală, fără legătură urbanistică directă cu municipiul Râmnicu Vâlcea, fiind separată de acesta prin spații verzi și râul Olt. Cu toate acestea, dezvoltatorii par să ignore realitatea din teren.

Rețelele de utilități – apă, canalizare, energie electrică – sunt proiectate pentru gospodării individuale, nu pentru blocuri de mari dimensiuni. De altfel, locuitorii spun că deja există probleme, iar o dezvoltare masivă ar duce inevitabil la blocaje.

În zonă nu există trotuare, iar accesul se face exclusiv prin drumul județean DJ703F, un traseu care ar deveni rapid sufocat în cazul apariției unor construcții de tip urban. Impactul nu s-ar resimți doar local, ci și în comunele învecinate precum Runcu sau Berislăvești, dar și în stațiunile turistice Călimănești și Căciulata.

Mai mult, transportul public este limitat, iar lipsa unei conexiuni feroviare elimină orice alternativă viabilă de mobilitate. În aceste condiții, localnicii avertizează că dezvoltarea haotică ar duce la aglomerație, poluare și, cel mai grav, la îngreunarea accesului serviciilor de urgență.

Mesajul semnatarilor este unul clar: Fedeleșoiu nu trebuie transformat într-un experiment urbanistic pe genunchi. Oamenii cer o dezvoltare echilibrată, adaptată specificului rural și infrastructurii existente, nu blocuri ridicate fără cap și fără responsabilitate.

Până în acest moment, petiția a strâns peste 100 de semnături, iar presiunea publică asupra autorităților din Dăești este în creștere. Rămâne de văzut dacă administrația locală va ține cont de vocea comunității sau va merge mai departe cu un proiect care riscă să schimbe definitiv fața satului.