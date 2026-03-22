duminică, 22 martie 2026

Revoltă în rândul pensionarilor: „Ni se ia din pensie pentru CASS la coasigurat și impozit! Unde se oprește abuzul?”

Tot mai mulți pensionari din județul Vâlcea trag un semnal de alarmă cu privire la noile poveri fiscale care le afectează direct veniturile. Un cititor al publicației noastre ne-a transmis un mesaj dur, care reflectă nemulțumirea crescândă față de deciziile guvernamentale din ultima perioadă.

„Domnule Tiberiu Pirnău, vă admir pentru că sunteți vocea poporului și vă rog să faceți cunoscută această situație: plata CASS pentru coasigurat este un lucru anormal!”, spune acesta.

Situația descrisă este una des întâlnită: un pensionar care își întreține soția casnică, fără niciun venit. În aceste condiții, contribuția la sănătate pentru coasigurat este suportată integral din pensia titularului. Practic, dintr-un venit deja limitat, statul mai taie o dată.

Mai mult, pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, se aplică și impozit. „Este iarăși anormal. Pensia nu este un venit în sensul clasic, ci rezultatul unei vieți de muncă. Clasa politică interpretează greșit această realitate”, susține pensionarul.

Cazul concret este grăitor: la o pensie de 4.500 de lei, pierderea lunară ajunge la aproximativ 500 de lei. O sumă deloc neglijabilă, mai ales în contextul scumpirilor accelerate la utilități, medicamente și alimente.

Această dublă „taxare” – CASS pentru coasigurat și impozit pe pensie – ridică serioase semne de întrebare privind echitatea fiscală și protecția socială a seniorilor. În loc să fie sprijiniți, mulți pensionari se simt împovărați și nedreptățiți.

Mesajul este clar: oamenii nu mai acceptă ca pensia să fie tratată ca un venit oarecare, din care statul poate tăia oricând și oricum.

Ziarul de Vâlcea va continua să aducă în prim-plan aceste probleme reale și să ceară explicații celor responsabili. Pentru că, dincolo de cifre și legi, vorbim despre oameni și despre dreptul lor la o viață decentă după zeci de ani de muncă.