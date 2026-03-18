Revoltă în Parlament: deputatul Antonio Popescu (AUR) demontează bugetul Guvernului

joi, 19 martie 2026

În plină dezbatere tensionată a bugetului de stat pe 2026, opoziția ridică tonul și vine cu o contraofensivă politică. Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, intră în prim-plan cu o declarație dură și o propunere radicală: un buget alternativ care schimbă din temelii filosofia fiscală a statului.

Potrivit parlamentarului AUR, proiectul de buget trimis de Guvernul condus de Ilie Bolojan „este complet rupt de realitatea economică actuală” și ignoră evoluțiile apărute după 1 ianuarie 2026. Mai grav, spune acesta, actualul buget „aruncă întreaga povară a ieșirii din criză pe umerii populației și ai firmelor”.

„Statul trebuie să slăbească, nu doar cetățeanul”

Antonio Popescu susține că AUR vine cu o abordare diferită: „o filozofie a echilibrului”, în care nu doar contribuabilii sunt puși la sacrificiu, ci și statul este obligat să se reformeze și să reducă risipa.

„Nu putem continua cu același model în care statul rămâne supradimensionat, iar românii sunt taxați din ce în ce mai mult. Statul trebuie să devină mai suplu, mai eficient și mai responsabil”, transmite deputatul de Vâlcea.

Măsuri cu impact major: taxe mai mici, stat mai mic

Proiectul de buget alternativ propus de AUR vine cu o serie de măsuri care ar reduce semnificativ veniturile statului, dar și cheltuielile:

Se propune revenirea la scutirea de CASS pentru categorii vulnerabile – mame, veterani, văduve de război, foști deținuți politici și personal monahal – măsură care ar diminua veniturile bugetare cu aproximativ 600 de milioane de lei.

În paralel, AUR vrea reducerea TVA: de la 21% la 19% pentru cota standard și de la 11% la 9% pentru cota redusă, ceea ce ar însemna un minus de 13,7 miliarde de lei la buget.

O altă propunere cu impact direct asupra populației este eliminarea impozitului pentru locuința de domiciliu de până la 150 mp, cu un impact estimat de aproape 10 miliarde de lei.

Pe partea de venituri, partidul propune măsuri împotriva optimizărilor fiscale ale marilor companii: interzicerea deductibilității pentru anumite servicii intragrup și plafonarea dobânzilor la creditele interne ale multinaționalelor, ceea ce ar aduce aproximativ 3,2 miliarde de lei la buget.

Tăieri în aparatul de stat și investiții

Pentru a compensa scăderile de venituri, AUR propune reduceri consistente de cheltuieli:

Reducerea cu 5% a cheltuielilor de personal ar aduce economii de 8,4 miliarde de lei, iar tăierea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii ar genera alte 11,5 miliarde de lei.

De asemenea, partidul propune reducerea investițiilor finanțate din surse naționale cu 9,2 miliarde de lei, subliniind însă că fondurile europene nu ar fi afectate.

În același timp, AUR susține majorarea pensiilor cu 5%, măsură care ar costa bugetul 7,9 miliarde de lei.

Deficit mai mic decât al Guvernului

În final, AUR susține că pachetul propus duce la o reducere a veniturilor cu 20,9 miliarde de lei și a cheltuielilor cu 21,2 miliarde, rezultând un deficit bugetar de 127,5 miliarde de lei – cu 200 de milioane mai mic decât cel estimat de Guvern.

Bătălia politică abia începe

Declarațiile deputatului Antonio Popescu vin într-un moment în care tensiunile politice cresc, iar bugetul devine principalul câmp de luptă între putere și opoziție.

Mesajul AUR este clar: „nu doar românii trebuie să strângă cureaua, ci și statul”. Rămâne de văzut dacă această filozofie va câștiga susținere sau va rămâne doar un exercițiu de opoziție într-un an bugetar extrem de complicat.