Rețea de trafic de canabis destructurată în Vâlcea: peste 8 kilograme confiscate, acuzații și de proxenetism

joi, 19 martie 2026

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au reținut cinci tineri, suspectați de trafic de droguri de risc, după ce au descoperit o rețea care opera de mai multe luni în municipiul Râmnicu Vâlcea. Unul dintre inculpați este cercetat suplimentar și pentru proxenetism.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada iunie 2025 – martie 2026, cei cinci ar fi procurat și comercializat cantități importante de canabis, de ordinul kilogramelor, atât către consumatori, cât și către alți dealeri. Potrivit probelor, unul dintre suspecți avea rolul de furnizor principal pentru ceilalți membri ai grupării.

Pe 9 martie 2026, unul dintre inculpați a fost prins în flagrant în timp ce transporta aproximativ un kilogram de canabis. Asupra lui au fost găsite și sume consistente de bani: peste 5.100 de euro și 5.700 de lei. Ancheta a arătat că drogurile descoperite reprezentau doar o parte din cantitatea deținută în acea zi.

Ulterior, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare, în urma cărora au ridicat aproximativ 8 kilograme de canabis și circa 40.000 de lei, bani proveniți din activitatea infracțională.

În același dosar, procurorii au reținut că, în perioada ianuarie – februarie 2026, unul dintre inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o tânără, în mai multe orașe din țară, inclusiv Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea.

Pe 10 martie 2026, Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă a celor cinci tineri pentru 30 de zile.