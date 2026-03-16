luni, 16 martie 2026

RARIGAB PLAST SRL ÎȘI DESCHIDE PORȚILE ÎN STOILEȘTI! Magazin cu franciză „DOI PAȘI” și un bar primitor pentru serile petrecute cu prietenii

Vești bune pentru locuitorii din comuna Stoilești și din împrejurimi! Societatea Rarigab Plast SRL anunță, cu bucurie, deschiderea oficială a unei noi activități comerciale în satul Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea, un proiect gândit pentru comunitate și pentru oamenii care își doresc un loc accesibil, prietenos și util chiar aproape de casă.

Este vorba despre un nou spațiu comercial ce va funcționa și în sistem de franciză „Doi Pași”, dar și despre un bar primitor, un loc unde oamenii se vor putea relaxa, socializa și petrece momente frumoase alături de familie și prieteni. Fie că este vorba despre o seară liniștită, o întâlnire cu cei dragi sau chiar de aniversarea zilei de nume ori a unui eveniment special, noul spațiu promite să devină un punct de atracție pentru localnici.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 20 martie, iar reprezentanții societății transmit mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect, de la cei implicați direct în amenajare și organizare, până la cei care au fost alături cu sprijin, încredere și încurajări.

„Ne deschidem porțile cu emoție și cu speranța că acest loc va fi unul apreciat de comunitate. Mulțumim tuturor celor care au participat la acest proiect și care au făcut posibil acest început”, este mesajul transmis de inițiatori.

Noua investiție din Stoilești vine ca un semn că și în mediul rural pot fi dezvoltate afaceri frumoase, utile și aproape de nevoile oamenilor. Magazinul și barul de la Urși își propun să ofere nu doar produse și servicii, ci și o atmosferă plăcută, familiară, în care clienții să revină cu drag.

Vineri, 20 martie, la Urși – Stoilești, comunitatea este invitată să fie parte din acest nou început!

