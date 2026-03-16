RAPORT INTERN EXPLOZIV DESPRE ABUZURI ÎN PROGRAMUL POLIȚIȘTILOR DE LA CALIMANESTI, SUB COMANDA LUI GABRIEL SALAN

marți, 17 martie 2026

RAPORT INTERN EXPLOZIV DESPRE ABUZURI ÎN PROGRAMUL POLIȚIȘTILOR SUB COMANDA LUI GABRIEL SALAN

Un raport intern care analizează activitatea din cadrul Poliției Orașului Călimănești scoate la iveală o serie de nereguli grave privind organizarea programului de lucru al polițiștilor. Documentul, redactat pe baza legislației în vigoare și a planificărilor efective de serviciu, descrie o situație care ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care este condusă unitatea de către comandantul Gabriel Salan.

Analiza pornește de la cadrul legal care reglementează activitatea polițiștilor și drepturile acestora. Raportul face trimitere explicită la mai multe acte normative fundamentale, printre care Statutul polițistului, Codul muncii, Ordonanța privind prevenirea discriminării, legea egalității de șanse și regulamentele interne ale Poliției Române privind planificarea serviciului și evidența timpului de muncă. Sunt invocate inclusiv articole din Constituția României referitoare la egalitatea de tratament și dreptul la muncă, ceea ce arată gravitatea problemelor semnalate.

Cea mai serioasă acuzație din raport privește modul în care este organizat programul de lucru în compartimentul de siguranță publică și patrulare. Conform documentului, planificarea serviciului ar fi fost făcută într-un mod care favorizează aproape exclusiv utilizarea schimbului trei, cel desfășurat între orele 22:00 și 06:00. Schimbul doi, între orele 14:00 și 22:00, ar fi fost folosit foarte rar, iar schimbul de dimineață, între 06:00 și 14:00, practic nu ar fi fost efectuat deloc de către polițiștii din acest compartiment.

Această distribuție anormală a programului de lucru a dus la situații în care polițiștii au fost obligați să execute serii lungi de ture de noapte consecutive. Raportul menționează explicit cazuri în care au fost efectuate șase sau chiar șapte nopți de serviciu la rând, fără alternanța normală a schimburilor și fără respectarea repausului săptămânal prevăzut de lege.

Autorii raportului subliniază că un asemenea sistem de planificare nu reprezintă doar o problemă administrativă, ci poate avea efecte directe asupra sănătății personalului și asupra modului în care este îndeplinită misiunea poliției. În document se arată că suprasolicitarea prin ture de noapte repetate afectează echilibrul fizic și psihic al polițiștilor, scade capacitatea de concentrare și reduce randamentul profesional. Într-o instituție în care vigilența și reacția rapidă sunt esențiale, astfel de practici pot pune în pericol inclusiv siguranța cetățenilor.

Raportul atrage atenția și asupra unei alte probleme sensibile: lipsa unei repartizări echitabile a programului de lucru. Atunci când anumite cadre sunt încărcate aproape exclusiv cu serviciu de noapte, în timp ce alte tipuri de schimburi sunt utilizate limitat sau deloc, apare o problemă de echitate în distribuirea sarcinilor. Documentul menționează explicit că o asemenea situație poate intra inclusiv în sfera discriminării profesionale, fiind invocate în acest sens prevederile legislației privind egalitatea de șanse și tratamentul nediscriminatoriu.

În mod normal, asemenea constatări ar trebui să declanșeze o verificare serioasă la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Însă, potrivit informațiilor din interiorul sistemului, sesizările legate de aceste practici ar fi ajuns deja la structura de Control Intern, fără ca până în prezent să existe rezultate clare sau măsuri vizibile.

Această tăcere instituțională ridică suspiciuni serioase în rândul polițiștilor. Tot mai multe voci susțin că activitatea de la Poliția Călimănești ar fi tolerată sau chiar protejată la nivelul IPJ Vâlcea, în ciuda problemelor documentate în raport.

Dacă aceste suspiciuni se confirmă, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai incomode scandaluri interne din Poliția Vâlcea din ultimii ani. În joc nu este doar modul în care este condusă o unitate de poliție, ci credibilitatea mecanismelor de control din interiorul sistemului.

Pentru că întrebarea care începe să fie rostită tot mai des în mediul polițienesc este una simplă și incomodă: cum este posibil ca un raport care invocă încălcări ale Statutului polițistului, ale Codului muncii și ale regulilor interne ale Poliției Române să rămână fără consecințe?

Până când structurile superioare ale Poliției Române sau Ministerul Afacerilor Interne nu vor interveni pentru a verifica situația, suspiciunile privind modul în care comandantul Gabriel Salan conduce Poliția Călimănești și eventualele protecții de care ar beneficia la nivelul IPJ Vâlcea nu vor face decât să se adâncească.