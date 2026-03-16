RÂMNICUL IA ÎN SFÂRȘIT ÎN DISCUȚIE INVAZIA „PĂCĂNELELOR”! Primăria cheamă cetățenii la dezbatere publică despre viitorul sălilor de jocuri de noroc

După ani întregi în care sălile de jocuri de noroc au împânzit municipiul, iar „păcănelele” au ajuns să pândească la parter de bloc, lângă magazine, în zone circulate și chiar în apropierea cartierelor de locuințe, Primăria Râmnicu Vâlcea anunță, în sfârșit, o dezbatere publică pe tema reglementării acestui fenomen care macină liniștea socială și lovește tot mai multe familii.

Luni, 23 martie 2026, de la ora 17.00, la Cinematograful „Geo Saizescu” din Ostroveni, administrația locală invită cetățenii, instituțiile publice, organizațiile civice, specialiștii și operatorii economici din domeniu la o discuție despre viitorul jocurilor de noroc în municipiu.

Tema este una extrem de sensibilă și, în același timp, cât se poate de actuală. În ultimii ani, Râmnicul, asemenea multor alte orașe din România, a fost sufocat de proliferarea spațiilor dedicate jocurilor de noroc, într-un peisaj urban în care interesul comercial a părut că bate, de multe ori, interesul public. De la reclamele agresive și luminoase, până la aparatele de tip slot-machine amplasate în tot felul de locații, fenomenul a crescut sub ochii tuturor, în timp ce efectele sociale au devenit tot mai vizibile.

Printre subiectele anunțate oficial pentru această dezbatere se numără eliminarea aparatelor de tip „păcănele” din incinta unor unități economice, interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, mutarea acestor activități preponderent în centre comerciale și restricționarea publicității stradale pentru acest tip de activitate. Cu alte cuvinte, Primăria pune pe masă exact problemele pe care mulți vâlceni le reclamă de ani de zile, dar asupra cărora s-a acționat timid sau deloc.

Este limpede că o asemenea dezbatere nu mai putea fi amânată. Jocurile de noroc nu înseamnă doar business și taxe locale. În spatele vitrinelor colorate și al promisiunilor de câștig rapid se ascund drame personale, dependențe, destrămări familiale, datorii și o presiune constantă asupra celor vulnerabili. Iar atunci când aceste spații sunt amplasate la doi pași de locuințe, de magazine de cartier sau de traseele zilnice ale tinerilor, discuția nu mai este doar una economică, ci una profund socială și morală.

După această consultare publică, municipalitatea anunță că va redacta și va supune aprobării un Regulament local privind autorizarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Aici va fi adevăratul test. Pentru că între o dezbatere frumos ambalată și o reglementare curajoasă este o distanță mare. Vâlcenii nu mai au nevoie de simple discuții de imagine, ci de măsuri clare, ferme și aplicabile.

Rămâne de văzut dacă administrația locală va avea voința reală să pună ordine într-un domeniu care a crescut haotic și agresiv sau dacă această consultare se va transforma doar într-un exercițiu de bifat. Cert este că subiectul a ajuns într-un punct în care tăcerea nu mai este o opțiune.

Pe 23 martie, la Ostroveni, nu se discută doar despre niște săli și niște aparate. Se discută despre felul în care arată orașul, despre protejarea comunității și despre curajul autorităților de a spune, în sfârșit, că nu orice afacere trebuie lăsată să se întindă fără limită.