Procurorii anticoruptie au de lucru! Cum a ajuns firma Magna Vision SRL, cu un singur angajat, să livreze titan, platină și imprimante de milioane  de lei la ICSI Râmnicu Vâlcea. Directorul Varlam trebuie sa dea urgent... explicatii!

vineri, 13 martie 2026

Procurorii anticoruptie au de lucru! Cum a ajuns firma Magna Vision SRL, cu un singur angajat, să livreze titan, platină și imprimante de milioane de lei la ICSI Râmnicu Vâlcea. Directorul general Mihai Varlam trebuie sa dea urgent explicatii in fata anchetatorilor!

Abonata la ICSI: firma Magna Vision încasează anual zeci de achiziții directe - milioane de lei direct in conturile unicului angajat, Daniel Dumitru Smarandescu!

În jurul contractului de 6,3 milioane de lei pentru imprimanta multi-material de manufacturare 3D de la ICSI Râmnicu Vâlcea se conturează din ce în ce mai clar imaginea unei relații comerciale privilegiate, repetate și extrem de avantajoase pentru firma locală Magna Vision SRL. Nu mai vorbim despre o simplă apariție punctuală într-o licitație mare, ci despre un furnizor care revine constant în achizițiile institutului, de la cumpărări directe de câteva zeci sau sute de lei, până la contracte de zeci de mii, sute de mii și, în final, la potul cel mare de peste un milion de euro.

Magna Vision SRL, firmă din Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Goranu, cu obiect principal de activitate declarat drept comerț cu ridicata nespecializat, cu un singur angajat și cu o cifră de afaceri de 2,28 milioane lei în 2024, apare deja ca un nume recurent în relația cu ICSI. Asociatul unic și administratorul este Smarandescu Dumitru Daniel, iar profilul formal al firmei contrastează puternic cu amploarea și diversitatea produselor și serviciilor pe care le furnizează institutului.

După atribuirea contractului de 6.305.000 lei pentru imprimanta 3D, seria achizițiilor nu s-a oprit. Dimpotrivă, în 2026, Magna Vision continuă să încaseze bani de la ICSI prin cumpărări directe din catalogul electronic. Pe 13 februarie 2026, institutul a cumpărat de la aceeași firmă platină în valoare de 32.730 lei și produse pe bază de iridiu și ruteniu în valoare de 27.994 lei. La nici o lună distanță, pe 9 martie 2026, ICSI a mai cumpărat de la Magna Vision aliaj de titan Ti6Al4V ELI în valoare de 71.400 lei și oțel inoxidabil 316L în valoare de 8.760 lei. Numai aceste patru achiziții directe din acest an însumează deja 140.884 lei.

Așadar, după marele contract de 6,3 milioane, robinetul nu s-a închis. Din contră, colaborarea a continuat fără ezitare, semn că Magna Vision nu este tratată ca un furnizor oarecare, ci ca un partener deja bine înfipt în mecanismul de aprovizionare al institutului. Iar acest lucru devine și mai interesant când privești retrospectiv la anul 2025. Directorul general de la ICSI Valcea, Mihai Varlam, trebuie sa dea urgent explicatii in fata anchetatorilor!

Datele din SICAP arată că, numai în 2025, Magna Vision a bifat 48 de achiziții directe cu ICSI Râmnicu Vâlcea. Lista este impresionantă prin volum și prin varietate. Firma a furnizat membrane Nafion, soluții de Nafion, plăci din titan, electrozi, grafenă, grafit, senzori compatibili cu hidrogenul, cabluri, conectori, componente electronice, display-uri, data loggere, controlere, încărcătoare, baterii, fibră de carbon, reactivi chimici, catalizatori și servicii de mentenanță pentru compresorul de hidrogen. Cu alte cuvinte, aceeași firmă apare și în zona materialelor de laborator, și în zona componentelor tehnice, și în mentenanță, și în aprovizionarea curentă.

Printre achizițiile mai consistente din 2025 se numără serviciile de mentenanță pentru compresorul de hidrogen, în valoare de 59.267 lei, achiziția de controler EM80-M, display LDS4 și data logger, de 40.859 lei, cumpărarea de HyPer FC 100 Platina și alte produse similare, de 26.164 lei, membrane speciale de 21.775 lei, oxid de grafenă redus de 18.489 lei și un electrod rotativ cu disc și inel de platină în valoare de 36.560 lei. Pe lângă acestea, apar zeci de alte cumpărări, mai mici, dar care, puse cap la cap, arată o dependență evidentă de același furnizor.

Imaginea de ansamblu este greu de ignorat. O firmă cu profil generalist, cu un singur angajat și resurse aparent modeste pe hârtie, ajunge să livreze pentru ICSI de toate: de la pulberi metalice speciale pentru imprimare 3D, aliaje de titan, oțeluri inoxidabile, metale prețioase, catalizatori și componente de laborator, până la servicii de mentenanță și echipamente electronice. Iar peste toate acestea se adaugă contractul uriaș pentru imprimanta 3D, care vine ca o încununare a unei relații comerciale deja consolidate.

Aici nu mai vorbim doar despre o licitație și nici doar despre o achiziție directă. Vorbim despre un model. Un tipar. Un furnizor care apare iar și iar în curtea ICSI, indiferent că institutul cumpără materiale rare pentru cercetare, piese tehnice, servicii sau echipamente de mare valoare. Este exact tipul de situație care obligă la întrebări serioase: cum a ajuns Magna Vision să fie atât de prezentă în achizițiile institutului? Ce anume o recomandă, în mod repetat, drept furnizor pentru o gamă atât de largă de produse? Cât de deschisă este, în realitate, concurența la ICSI, dacă aceeași firmă reapare constant în proceduri și în catalogul electronic?

Cu fiecare achiziție nouă, suspiciunea unei relații preferențiale devine tot mai greu de ignorat. Iar când aceeași firmă încasează milioane pe un contract major și continuă, la scurt timp după aceea, să primească noi comenzi directe pentru titan, oțel, platină și iridiu, întrebarea nu mai este dacă Magna Vision are o poziție privilegiată în raport cu ICSI, ci cât de adâncă este această legătură comercială și cine o girează.

Tiberiu Pirnau