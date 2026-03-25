joi, 26 martie 2026

Primarul Stoica respinge acuzațiile privind terenurile din Drăgășani: „Sunt doar calomnii”

Primarul municipiului Drăgășani, Costinel Stoica, reacționează dur după scandalul izbucnit în jurul parcului industrial, unde un consilier local a lansat acuzații privind presupuse interese imobiliare ale unor persoane din administrație.

Edilul susține că întreaga situație este artificial creată și afectează imaginea orașului, într-un moment în care autoritățile încearcă să atragă investitori. Potrivit acestuia, acuzațiile nu sunt susținute de dovezi și transformă activitatea Consiliului Local într-un „circ permanent”, cu efecte negative asupra dezvoltării municipiului.

Stoica neagă categoric orice legătură cu terenurile din zona parcului industrial și spune că nu deține nicio proprietate în Drăgășani, în afara unui apartament cu două camere cumpărat în urmă cu aproximativ 15 ani.

Primarul acuză că în spatele scandalului se află interese politice și atacuri menite să-i afecteze imaginea publică, anunțând că va acționa în instanță pentru a-și apăra reputația. În opinia sa, orice suspiciune de ilegalitate trebuie sesizată instituțiilor competente, nu exploatată mediatic fără probe.

În același timp, edilul atrage atenția că astfel de conflicte publice riscă să compromită proiecte importante pentru oraș, inclusiv atragerea de investiții în zona industrială, care ar putea aduce dezvoltare economică pentru întreaga comunitate.

Tiberiu Pirnau