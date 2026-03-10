marți, 10 martie 2026

Primarul Mircia Gutău continuă consultările cu asociațiile de proprietari. Cartierul Nord, în prim-plan în această săptămână

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, continuă seria consultărilor cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din oraș, întâlniri organizate etapizat, pe zone, pentru a facilita un dialog direct cu locuitorii fiecărui cartier.

În această săptămână au loc ultimele discuții dedicate cartierului Nord, urmând ca, începând de săptămâna viitoare, administrația locală să înceapă întâlnirile cu reprezentanții locatarilor din zona de sud a municipiului.

Potrivit Primăriei Râmnicu Vâlcea, întâlnirile sunt programate în Sala de Consiliu și reunesc președinți și administratori ai asociațiilor de proprietari din zone clar delimitate ale orașului, pentru a putea aborda punctual problemele fiecărui cartier.

Prima întâlnire este programată miercuri, 11 martie, de la ora 17.00, și îi vizează pe reprezentanții asociațiilor de proprietari din cartierul Nord, din zona cuprinsă între străzile Henri Coandă, Constantin Brâncuși, Nicolae Titulescu, Republicii, Decebal și Rapsodiei.

Cea de-a doua consultare va avea loc joi, 12 martie, tot de la ora 17.00, fiind invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari din cartierul Nord din perimetrul delimitat de străzile Decebal, Rapsodiei, Henri Coandă și Calea lui Traian, precum și din zona cuprinsă între aleea Doru Popian și strada Nicolae Labiș.

În cadrul discuțiilor sunt abordate teme de interes major pentru locuitorii municipiului, precum situația parcărilor de reședință, furnizarea energiei termice în sistem centralizat, nivelul taxelor și impozitelor locale, dar și alte probleme semnalate de cetățeni.

Reprezentanții administrației locale spun că participarea la aceste întâlniri este limitată la asociațiile din zonele programate, pentru a asigura un dialog eficient și pentru a putea analiza punctual particularitățile fiecărui cartier.

Seria consultărilor va continua în perioada următoare cu întâlniri dedicate cartierelor din sudul municipiului Râmnicu Vâlcea, acestea urmând să fie anunțate atât prin invitații transmise direct președinților și administratorilor asociațiilor de proprietari, cât și public, prin intermediul rețelelor de socializare.