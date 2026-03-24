marți, 24 martie 2026

Primarul Gîngu atrage fonduri europene pentru educație: investiții de peste 3 milioane lei în Bujoreni

Primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, a venit cu vești importante pentru comunitate după semnarea, la data de 9 martie 2026, a contractului de finanțare pentru proiectul „Împreună pentru Copii: Șanse Egale la Educație și Dezvoltare” (cod SMIS 342840). Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și vizează sprijinirea copiilor și familiilor din localitatea situată la nord de Râmnicu Vâlcea.

Valoarea totală a proiectului depășește trei milioane de lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă. Potrivit edilului, investiția permite implementarea unor măsuri concrete în domeniul educației, fără a afecta bugetul local.

Pe parcursul următoarelor 18 luni, 201 elevi vor beneficia de activități dedicate, printre care ore remediale la limba română și matematică, consiliere psihologică, dar și activități educative și recreative – de la cluburi de lectură și dans, până la excursii și evenimente tematice. În paralel, cel puțin 250 de părinți vor fi implicați în programe de informare și consiliere, menite să consolideze relația dintre familie și școală, cu accent pe prevenirea abandonului școlar și sprijinirea copiilor din medii vulnerabile.

Proiectul include și o componentă de dezvoltare profesională, 25 de cadre didactice și 10 mentori comunitari urmând să participe la sesiuni de formare. Totodată, vor fi achiziționate materiale și echipamente educaționale – de la resurse didactice și pachete de igienă pentru elevi, până la kit-uri de olărit și costume tradiționale – care vor rămâne în patrimoniul comunității.

Primarul Gheorghe Gîngu subliniază că acest proiect reprezintă mai mult decât o simplă finanțare: este un pas concret spre creșterea șanselor la educație pentru copii și un sprijin real pentru familiile din Bujoreni, în paralel cu eforturile administrației locale de a atrage noi fonduri europene pentru dezvoltarea comunei.