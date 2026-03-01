Președintele CJ Vâlcea avertizează: „Autostrada da, dar nu pe seama drumurilor județene”

Președintele Consiliului Județean Vâlcea lansează un avertisment ferm în contextul lucrărilor ample la autostradă: proiectele majore de infrastructură sunt necesare, însă nu trebuie realizate cu prețul distrugerii drumurilor județene modernizate din fonduri publice.

În Țara Loviștei, unde șantierele sunt în plină desfășurare, administrația județeană anunță că supraveghează atent activitatea constructorilor, pentru a preveni degradarea infrastructurii rutiere existente. Reprezentanții CJ susțin că investițiile locale nu pot deveni victime colaterale ale proiectelor naționale.

„Înțeleg nemulțumirile oamenilor din Țara Loviștei și îmi doresc ca impactul lucrărilor să fie cât mai redus. Autostrada este importantă, dar nu voi permite ca drumurile județene să fie distruse. Am avut întâlniri cu reprezentanții firmelor de construcții și cu toți factorii implicați, iar mesajul meu a fost cât se poate de clar: construiți autostrada, dar protejați infrastructura județeană. Suntem în teren și monitorizăm permanent situația”, a declarat președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Acesta a subliniat că unul dintre proiectele esențiale aflate în derulare este modernizarea completă a Drumului Loviștei (DJ 703 H), investiție care nu trebuie compromisă de traficul greu sau de organizarea de șantier.

„Este responsabilitatea mea să apăr investițiile realizate și siguranța cetățenilor. Vom urmări fiecare etapă a lucrărilor pentru a ne asigura că drumurile județene nu sunt afectate”, a mai precizat șeful administrației județene.