Perchezițiile la mafia deșeurilor ajung și în Vâlcea. Județul, prins în schema de 50 de milioane de euro

miercuri, 25 martie 2026

Ancheta de proporții privind „mafia deșeurilor” lovește direct și în județul Vâlcea, inclus pe lista descinderilor desfășurate marți de polițiști într-un dosar cu un prejudiciu uriaș, estimat la aproape 50 de milioane de euro.

În total, oamenii legii au efectuat 83 de percheziții în București și în alte 13 județe, printre care și Vâlcea, într-un dosar ce vizează infracțiuni economice grave din domeniul gestionării deșeurilor. Surse apropiate anchetei indică faptul că și în județul nostru ar exista firme implicate în mecanismul fraudulos.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, 27 de societăți comerciale ar fi pus la punct un sistem bazat pe raportări fictive. Mai exact, ar fi declarat cantități mult mai mari de deșeuri colectate decât în realitate, pentru a încasa bani în mod ilegal prin intermediul organizațiilor de transfer de responsabilitate.

Schema ar fi funcționat simplu, dar eficient: pe hârtie, tonele de deșeuri creșteau spectaculos, în timp ce în realitate cantitățile erau mult mai mici. Diferența s-a tradus în bani încasați fraudulos, prejudiciul total fiind estimat la peste 237 de milioane de lei.

În Vâlcea, ancheta ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate contractele și raportările din sectorul deșeurilor. Nu este pentru prima dată când acest domeniu intră în atenția autorităților, însă amploarea dosarului actual sugerează existența unor rețele bine organizate, cu ramificații în mai multe județe.

Persoanele suspectate au fost deja identificate și urmează să fie audiate, iar ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Pentru Vâlcea, acest dosar ar putea deschide o cutie a Pandorei: cine sunt firmele implicate, cine a validat raportările și, mai ales, cine a închis ochii la o fraudă de zeci de milioane de euro? Răspunsurile abia încep să iasă la suprafață.