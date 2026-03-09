Percheziții în Vâlcea într-un dosar de fraudă cu bani pentru șomaj. Prejudiciu estimat la 1,6 milioane lei

Anchetă de amploare în județul Vâlcea într-un dosar ce vizează fraude cu fonduri din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au coordonat, luni, cinci percheziții domiciliare desfășurate în municipiul Râmnicu Vâlcea și în comuna Lăpușata, vizate fiind trei societăți comerciale suspectate că ar fi obținut ilegal fonduri guvernamentale.

Potrivit anchetatorilor, reprezentanții acestor firme sunt bănuiți că, în perioada 2020–2024, ar fi întocmit și depus la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vâlcea documente false prin care ar fi atestat în mod nereal angajarea și instruirea sau reinstruirea unor persoane. Pe baza acestor documentații ar fi fost solicitate și încasate sume de bani din bugetul național al asigurărilor pentru șomaj.

Prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.

În cadrul anchetei, peste 60 de persoane urmează să fie audiate, acestea fiind conduse la sediul organelor de cercetare pentru clarificarea situației de fapt și stabilirea modului în care ar fi fost derulate aceste operațiuni.

Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz. Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și eventualele responsabilități penale ale persoanelor implicate.