PALATUL PUTERII DIN MOȘNIȚA NOUĂ. Reședința pesedistului Alfred Simonis ridică semne serioase de întrebare! DNA, ANAF si ANI au de lucru!

duminică, 22 martie 2026

PALATUL PUTERII DIN MOȘNIȚA NOUĂ. Reședința pesedistului Alfred Simonis ridică semne serioase de întrebare! DNA si ANI au de lucru!

Imaginile apărute recent din Moșnița Nouă nu mai lasă loc de interpretări. Nu este vorba despre o simplă locuință, nici măcar despre o vilă de lux, ci despre un ansamblu rezidențial de proporții rare pentru România – o proprietate care, prin dimensiune și structură, se apropie mai degrabă de un mic cartier decât de o gospodărie obișnuită.

Construcția, atribuită lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, se întinde pe mai multe parcele de teren alipite, formând un domeniu compact, închis, cu acces controlat. Din imaginile aeriene se disting mai multe corpuri de clădire, garaje, curți interioare, zone de relaxare și o amenajare peisagistică atent gândită. Panourile fotovoltaice de pe acoperișuri completează tabloul unei investiții consistente, gândite pe termen lung.

Totul este însă disproporționat față de ceea ce înseamnă, în mod obișnuit, statutul și veniturile declarate ale unui demnitar public din România.

În Moșnița Nouă, lucrurile nu sunt niciodată complet separate de politică. Comuna este condusă chiar de fratele liderului de la județ, iar dezvoltarea imobiliară din zonă a cunoscut o accelerare vizibilă în ultimii ani. Drumuri asfaltate, utilități extinse, acces facil – toate acestea au transformat zona într-un punct fierbinte pentru investiții.

Coincidență sau nu, exact aici apare și acest complex rezidențial de mari dimensiuni.

Nu există, cel puțin până în acest moment, explicații publice detaliate privind costurile reale ale construcției sau sursa exactă a finanțării. Iar asta este problema de fond. Pentru că într-o societate normală, astfel de investiții nu ar trebui să rămână în zona speculațiilor.

Nu este ilegal să construiești. Nu este ilegal să ai bani.

Dar este obligatoriu să poți explica.

Cu atât mai mult când ești într-o funcție publică, plătită din bani publici, într-o perioadă în care statul cere sacrificii de la cetățeni, crește taxele și vorbește despre echilibru bugetar.

Imaginea acestei proprietăți vine în contrast puternic cu realitatea de zi cu zi a majorității românilor. În timp ce unii se luptă cu rate, facturi și impozite tot mai mari, alții își ridică reședințe care depășesc orice standard obișnuit.

Iar această ruptură devine din ce în ce mai greu de ignorat.

Instituțiile statului au datoria să lămurească orice suspiciune. Agenția Națională de Integritate, DNA, ANAF sau alte structuri abilitate ar trebui să verifice dacă există o corespondență clară între veniturile declarate și investițiile realizate.

Pentru că, dincolo de ziduri, garduri și hectare de teren, rămâne o întrebare simplă:

Este această reședință rezultatul unui succes personal perfect justificat sau simbolul unei Românii în care puterea construiește fără să dea explicații?

Tiberiu Pîrnău