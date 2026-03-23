Orașul la mâna păcănelelor? Dezbatere „cu public”, dar fără cetățeni la Râmnicu Vâlcea

luni, 23 martie 2026

Sala Cinematografului „Geo Saizescu” din Râmnicu Vâlcea a devenit, luni seara, scena unei dezbateri care a arătat, poate mai clar ca oricând, cât de sensibil și complicat este subiectul jocurilor de noroc. Inițiativa Primăriei, venită pe fondul modificărilor legislative recente, a adunat zeci de participanți, însă majoritatea covârșitoare a fost formată din oameni direct interesați de industrie: administratori și angajați ai sălilor de jocuri.

Cetățenii simpli, cei afectați direct de fenomen la nivel de cartier, au fost, în schimb, puțini. O absență care spune multe.

În ciuda acestui dezechilibru evident, primarul Mircia Gutău a încercat să mențină aparența unei dezbateri echilibrate, oferind cuvântul tuturor celor prezenți și ascultând opinii din toate direcțiile – de la operatorii economici până la vocile critice, puține, dar existente.

Miza discuției a fost una clară: ce face municipiul cu o industrie care aduce bani, dar și probleme? Argumentul principal invocat de cei din domeniu a fost previzibil – o interzicere totală nu ar elimina fenomenul, ci doar l-ar muta în online sau, mai grav, în zona ilegală. În plus, sute de locuri de muncă ar fi puse în pericol, iar efectele sociale ar fi resimțite imediat.

De cealaltă parte, administrația locală pare să fi recepționat tot mai multe semnale de alarmă din partea locuitorilor. Nu puține sunt cazurile în care sălile de jocuri de noroc, amplasate la parterul blocurilor, au devenit focare de scandal, zgomot și disconfort pentru comunitate. În acest context, primarul a transmis un mesaj ferm: anumite locații problematice nu vor mai primi undă verde pentru funcționare.

Concluzia întâlnirii nu a fost una radicală, ci una de compromis – în următoarele 60 de zile, Primăria Râmnicu Vâlcea va elabora un regulament strict de autorizare, inspirat din modele deja aplicate în orașe precum Cluj-Napoca sau Sibiu. Scopul declarat: reducerea impactului negativ asupra comunității, fără a arunca în aer o întreagă industrie peste noapte.

Rămâne însă întrebarea esențială: cât de mult va conta vocea cetățeanului de rând în acest proces? Pentru că, deși dezbaterea a fost prezentată drept un exercițiu de democrație participativă, realitatea din sală a arătat că participarea a fost, în mare parte, una interesată.

Iar în astfel de situații, echilibrul nu se măsoară în numărul de vorbitori, ci în cine, de fapt, este cu adevărat ascultat.