Numire controversată la IPJ Vâlcea: un argeșean, Nicolae Ionel Marius, preia conducerea Poliției județene

miercuri, 25 martie 2026

Numire controversată la IPJ Vâlcea: un argeșean preia conducerea Poliției județene

Surse din interiorul sistemului confirmă o mutare surprinzătoare la vârful Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Funcția de inspector-șef ar fi fost preluată de Nicolae Ionel Marius, ofițer provenit din județul Argeș, comisar sef - fost comandant al Sectiei 4 Pitesti, într-o decizie care ridică deja semne de întrebare în rândul polițiștilor vâlceni.

Numirea vine într-un moment sensibil pentru IPJ Vâlcea, instituție afectată în ultima perioadă de controverse, tensiuni interne și scandaluri legate de modul de gestionare a unor situații operative și disciplinare. Alegerea unui șef din afara județului este privită de mulți drept o intervenție directă „de la centru”, menită să reseteze echilibrul de forțe din interiorul inspectoratului.

Rămâne de văzut dacă noul inspector-șef va reuși să calmeze spiritele și să aducă un plus de profesionalism într-o instituție tot mai contestată sau dacă această numire va adânci ruptura dintre conducere și oamenii din teren.

Deocamdată, oficial, nu a fost transmis un comunicat detaliat privind motivele acestei schimbări, dar sursele indică faptul că decizia a fost luată rapid, fără o consultare reală la nivel local.

Ziarul de Vâlcea va urmări îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații despre parcursul profesional al noului șef și despre eventualele conexiuni care au stat la baza acestei numiri.