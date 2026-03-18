joi, 19 martie 2026

NICOLAE MINDRESCU, DEPUTAT AUR: JUDEȚUL VÂLCEA O RANĂ DESCHISĂ A ROMÂNIEI ABANDONATE!

Vâlcea nu mai este județul pe care îl știam. Nu vorbesc de Vâlcea din cărțile de geografie, cu apele ei termale, cu Oltul care șerpuiește printre munți, cu fabricile care odată dădeau de muncă la zeci de mii de oameni. Vorbesc de Vâlcea de azi este un județ din care lumea fuge. Pe 26 februarie 2026, Chimcomplex a anunțat ce mulți dintre noi se temeau de ani de zile: restructurare masivă, cel puțin 1.200 de oameni disponibilizați direct, începând cu luna aprilie. Industria județului a fost dezmembrată sistematic, nu din proastă administrare locală, ci pentru că așa a convenit unor interese externe și unor politicieni de la București care au semnat tratate și angajamente cu ochii închiși. Privatizările din anii 90 și 2000 nu au adus investitori serioși, au adus lichidatori.

Rata șomajului real din județ nu se regăsește în statisticile oficiale. Românii plecați în Spania, în Germania, în Italia nu sunt șomeri pe hârtie, dar locurile lor de muncă din Vâlcea nu mai există. Satele din Horezu, din Loviștea, din Vaideeni se golesc an de an. Școli închise, dispensare fără medici, drumuri pe care nu s-a turnat asfalt de douăzeci de ani. Câteva mii de oameni lucrează în sistemul bugetar local și își văd salariile erodate de inflație, în timp ce Guvernul de la București promite fonduri europene care întârzie, se blochează în birocrație sau ajung, prin licitații aranjate, la firme fără nicio legătură cu județul.

Turismul balnear, care ar putea fi coloana vertebrală a unei economii locale sănătoase, stagnează. Băile Govora, Băile Olănești, Călimănești-Căciulata, stațiuni cu tradiție europeană autentică, nu au primit investiții publice serioase de decenii. Infrastructura e veche, promovarea e inexistentă, iar România ratează an de an milioane de euro din turism intern și internațional din cauza indiferenței guvernamentale cronice.

Problema nu este că Vâlcea e o zonă defavorizată prin natură. Problema este că a fost tratată ca una. Există gaz, există apă geotermală, există lemn, există potențial agricol și turistic. Ce nu există este o voință politică națională de a păstra producția și locurile de muncă acasă, în România, în loc să exportăm materie primă și să importăm produse finite la prețuri triple.