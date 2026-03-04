Moartea unei fetițe de 11 ani la Spitalul Județean Vâlcea stârnește controverse. FACIAS cere anchetă urgentă

miercuri, 4 martie 2026

Moartea unei fetițe de 11 ani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, la doar câteva zile după ce fusese consultată și trimisă acasă cu diagnosticul de gripă de tip A, ridică numeroase semne de întrebare. În acest context, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită declanșarea unor anchete și clarificări urgente din partea autorităților competente.

Potrivit unui comunicat de presă, FACIAS a sesizat conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Colegiul Medicilor Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, cerând verificări rapide și măsuri concrete în legătură cu acest caz.

Organizația a solicitat conducerii spitalului declanșarea unei anchete interne și comunicarea publică a concluziilor, precum și a eventualelor măsuri dispuse. În același timp, FACIAS cere clarificări privind evaluările clinice efectuate în cele două momente în care copila a ajuns la spital, deciziile medicale adoptate, conduita terapeutică stabilită, inclusiv oportunitatea administrării tratamentului antiviral. De asemenea, sunt solicitate explicații privind modul în care au fost respectate obligațiile de informare a familiei și protocoalele medicale aplicabile în perioada sezonului gripal.

Totodată, FACIAS a cerut Colegiului Medicilor Vâlcea să deschidă o anchetă disciplinară pentru a verifica dacă personalul medical implicat a respectat normele deontologice și standardele profesionale, precum și dacă au existat eventuale abateri de la protocoalele medicale în vigoare.

În paralel, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a fost sesizată pentru a verifica modul în care au fost respectate normele legale și administrative în cadrul unității medicale. Verificările ar urma să vizeze organizarea activității medicale, respectarea procedurilor de triaj, circuitul documentelor medicale și obligațiile de informare a aparținătorilor, dar și eventuale disfuncționalități sistemice sau administrative care ar fi putut influența evoluția cazului.

Reamintim că fetița, în vârstă de 11 ani, dintr-o comună din apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea, fusese diagnosticată cu gripă după efectuarea unui test rapid. Deși primise tratament, starea ei s-a deteriorat brusc. Copila a ajuns din nou la spital, însă medicii nu au mai reușit să o salveze. În urma unui stop cardio-respirator, după mai bine de o oră de manevre de resuscitare, decesul a fost declarat.