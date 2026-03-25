miercuri, 25 martie 2026

Mircia Gutău și-a „micșorat” salariul la TV: din 4.000 euro în realitate, la 2.500 euro în declarații populiste neadevărate

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, pare să fi pierdut contactul cu propriul salariu. Într-o apariție recentă la o emisiune TV, edilul a afirmat că încasează aproximativ 2.500 de euro lunar, încercând să transmită ideea unui venit modest pentru funcția pe care o ocupă.

Realitatea din acte îl contrazice însă flagrant.

Conform ultimei declarații de avere, Gutău a încasat într-un an suma de 235.950 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 19.662 lei pe lună. Tradus în euro, venitul real sare de 3.900 – 4.000 de euro lunar, cu mult peste suma invocată public.

Diferența nu este una minoră. Nu vorbim despre o eroare de rotunjire, ci despre aproape 1.500 de euro „dispăruți” din declarațiile publice ale primarului.

Această discrepanță ridică întrebări serioase:

a fost o simplă „scăpare” sau o încercare deliberată de a cosmetiza realitatea în fața cetățenilor?

În contextul în care Gutău s-a plâns în aceeași intervenție de tăierile bugetare și de presiunile financiare asupra administrațiilor locale, declarația despre propriul salariu capătă o notă și mai sensibilă. Una este să vorbești despre austeritate de la 2.500 de euro și cu totul alta de la aproape 4.000.

Pentru mulți vâlceni, diferența spune totul.

Într-o perioadă în care transparența și corectitudinea ar trebui să fie reguli de bază pentru orice ales local, astfel de „confuzii” nu fac decât să adâncească neîncrederea.

Iar întrebarea rămâne:

dacă primarul „uită” cât câștigă, ce altceva mai scapă din vedere?