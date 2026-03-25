Mircia Gutău a uitat că este președintele PSD Râmnicu Vâlcea. Primarul nemultumit de propriul Guvern...

miercuri, 25 martie 2026

Mircia Gutău a uitat că este președintele PSD Râmnicu Vâlcea

Un moment cel puțin surprinzător a avut loc recent în spațiul public local, după ce primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a făcut o declarație care contrazice realitatea politică din propria organizație.

Invitat în podcastul realizat de jurnalista Magda Popescu, edilul a afirmat că este „membru simplu” al PSD. Afirmația ridică serioase semne de întrebare, în condițiile în care, potrivit informațiilor confirmate din interiorul partidului, Gutău ocupă funcția de președinte interimar al organizației municipale PSD Râmnicu Vâlcea.

Mai mult, această informație nu este una speculativă. Zece membri de la vârful organizației locale au confirmat, fără echivoc, că Mircia Gutău conduce, în prezent, PSD Râmnicu Vâlcea. Cu alte cuvinte, primarul fie a „omis” un detaliu esențial despre propria poziție politică, fie a ales să se delimiteze strategic de partid într-un moment sensibil.

Declarații incomode despre Guvern și „tăierile” de bugete

În același podcast, Gutău s-a arătat vizibil nemulțumit de politicile guvernamentale recente, criticând dur modul în care sunt gestionate finanțele publice. Acesta a acuzat faptul că Guvernul a redus drastic bugetele autorităților locale, punând presiune direct pe administrațiile din teritoriu.

Primarul a subliniat că disponibilizările și măsurile de austeritate se aplică în principal la nivelul administrației locale, în timp ce agențiile guvernamentale rămân, în opinia sa, „intacte”. Mai mult, acesta a vorbit despre salarii „uriașe”, care ar ajunge chiar și la peste 10.000 de euro lunar, în structuri populate – susține el – de politicieni, apropiați ai acestora sau persoane fără competențe reale.

Declarațiile lui Gutău vin într-un context tensionat la nivel național, dar și într-un moment în care relațiile dintre administrațiile locale și Guvern devin tot mai fragile.

Membru simplu sau lider de partid?

Rămâne însă întrebarea esențială: de ce a ales Mircia Gutău să se prezinte drept „membru simplu” al PSD, în condițiile în care conduce organizația municipală?

Este o simplă scăpare sau o poziționare calculată, menită să-l distanțeze de deciziile impopulare ale partidului și ale Guvernului?

Într-un oraș în care politica locală este strâns legată de administrație, astfel de declarații nu sunt deloc întâmplătoare. Iar atunci când liderul unei organizații „uită” funcția pe care o ocupă, întrebările devin mai importante decât răspunsurile.