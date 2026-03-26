Milionarul Cioacă a câștigat parțial lupta cu ANAF-ul. Schema fiscală analizata de inspectorii fiscali

joi, 26 martie 2026

Milionarul Cioacă a câștigat parțial lupta cu ANAF-ul

Unul dintre cei mai vizibili dezvoltatori imobiliari din Vâlcea, Florin Cioacă, a reușit să obțină o victorie parțială în instanță în fața ANAF, după un control fiscal care a scos la iveală un mecanism controversat de achiziție a unor mașini de lux pe firmă.

Cazul este unul relevant pentru modul în care unii afaceriști încearcă să își optimizeze fiscal cheltuielile. Inspectorii fiscali au constatat că societatea controlată de Cioacă a achiziționat mai multe autoturisme de sute de mii de euro prin firmă, beneficiind de deducerea TVA. Problema nu a fost însă valoarea acestor bunuri, ci lipsa unei legături reale cu activitatea economică.

În centrul verificărilor s-au aflat mai multe modele exclusiviste, printre care un Ferrari SF90 Stradale, un Rolls-Royce Cullinan și un Lamborghini Revuelto. Deși firma avea declarat și obiect de activitate în comerțul cu autovehicule, ANAF a concluzionat că această activitate era una sporadică, fără continuitate și fără dovezi concrete că mașinile respective ar fi fost utilizate în scop comercial.

Raportul inspectorilor este tranșant. Autoturismele nu erau folosite în interesul firmei, ci mai degrabă pentru uz personal, fiind parte dintr-o colecție de lux trecută pe societate. Lipsesc documente esențiale care să susțină o activitate reală de vânzare sau promovare: nu există foi de parcurs, nu există dovezi de test-drive, nu există potențiali clienți sau cheltuieli asociate unei activități comerciale efective.

Controlul a mai scos la iveală o colecție impresionantă de mașini, unele înregistrate ca mijloace fixe, altele ca stoc de marfă, dar cu rulaje minime și fără justificare economică. În aceste condiții, ANAF a stabilit obligații suplimentare de plată în valoare de 1.412.825 de lei, reprezentând TVA dedus nejustificat.

Florin Cioacă a contestat decizia în instanță, iar Tribunalul Vâlcea i-a dat parțial dreptate. Judecătorii au apreciat că, în cazul unuia dintre autoturisme, respectiv Lamborghini Revuelto, exista o intenție reală de valorificare comercială. În consecință, au anulat o parte din suma stabilită de Fisc, în cuantum de 567.008 lei.

Chiar și după această decizie, dezvoltatorul rămâne obligat să achite statului 845.817 lei, ceea ce confirmă în mare parte constatările inspectorilor fiscali.

Cazul ridică semne de întrebare serioase despre granița dintre optimizarea fiscală și utilizarea abuzivă a facilităților oferite de legislație. Într-un context în care autoritățile reclamă constant lipsa banilor la buget, astfel de situații devin cu atât mai sensibile.

Deși a obținut o reducere semnificativă a obligațiilor fiscale, Florin Cioacă rămâne un exemplu al riscurilor pe care le implică astfel de „combinații” fiscale.