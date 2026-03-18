miercuri, 18 martie 2026

Mihăești: iluminatul public intră în etapa a doua de modernizare

Primarul comunei Mihăești, Constantin Bărzăgeanu, continuă procesul de modernizare a iluminatului public, printr-un nou proiect finanțat din fonduri nerambursabile. Administrația locală a demarat deja procedurile necesare, fiind contractată o firmă de specialitate pentru gestionarea achizițiilor aferente investiției.

Proiectul, aflat în etapa a doua, vizează înlocuirea sistemului vechi de iluminat, caracterizat prin consum ridicat, cu lămpi moderne pe bază de tehnologie LED. Noile corpuri de iluminat vor avea puteri de 30W și 50W și sunt menite să reducă semnificativ costurile cu energia electrică și întreținerea rețelei.

Finanțarea este asigurată prin Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul unui program dedicat eficienței energetice. Pe lângă montarea lămpilor LED, proiectul include și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune, care va permite controlul de la distanță al iluminatului, în funcție de intervalul orar și necesități.

Prin această investiție, administrația locală urmărește nu doar modernizarea infrastructurii, ci și creșterea eficienței energetice și reducerea cheltuielilor publice, în beneficiul locuitorilor din Mihăești.