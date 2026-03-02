marți, 3 martie 2026

Miercurea Alarmelor în tot județul Vâlcea: sirenele vor suna miercuri între 10.00 și 11.00

Sirenele de alarmare publică vor fi activate miercuri, 4 martie 2026, în toate localitățile din județul Vâlcea, în intervalul orar 10.00 – 11.00, în cadrul exercițiului național „Miercurea Alarmelor”.

Acțiunea este organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în contextul „Săptămânii Protecției Civile”, și are ca scop verificarea funcționării sistemelor de avertizare a populației.

Autoritățile subliniază clar: nu este vorba despre o situație reală de urgență, ci despre un exercițiu tehnic și preventiv.

În timpul testării, vâlcenii pot auzi mai multe tipuri de semnale sonore:

„Alarmă la dezastre” – cinci sunete a câte 16 secunde, cu pauză de 10 secunde între ele.

„Prealarmă aeriană” – trei sunete a câte 32 de secunde, cu pauză de 12 secunde.

„Alarmă aeriană” – 15 sunete a câte 4 secunde, cu pauză de 4 secunde.

„Încetarea alarmei” – un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de două minute.

Exercițiul are rolul de a testa infrastructura de alarmare și de a familiariza populația cu semnalele care ar putea fi utilizate în caz de cutremur, inundații, accidente majore sau alte situații de risc.

Mesajul autorităților este unul simplu: miercuri, între orele 10.00 și 11.00, sirenele vor suna în toate orașele și comunele din județul Vâlcea, însă doar în cadrul unui exercițiu planificat.

Nu intrați în panică. Este doar un test al sistemului de protecție civilă.