Marșul pentru Viață 2026 la Râmnicu Vâlcea: Program și traseu

Marșul pentru Viață de la Râmnicu Vâlcea va fi organizat, în data de 28 martie 2026, de Arhiepiscopia Râmnicului și Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” din municipiu.

Manifestarea începe la ora 13:00, la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfântul Mucenic Ciprian” din cartierul Ostroveni al orașului, unde va fi oficiată o rugăciune la care răspunsurile vor fi oferite de elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Marșul se va desfășura apoi pe traseul: Paraclisul Arhiepiscopal „Sfântul Mucenic Ciprian” – Str. Ion Creangă – Str. Patriarh Iustinian Marina – Bd. Dem Rădulescu – Bd. Tineretului – Parohia „Înălțarea Domnului” Ostroveni, care va deveni un itinerar simbolic de mărturisire publică a credinței și a valorilor creștine.

La final, va fi rostită rugăciunea de mulțumire și va avea loc un moment artistic.

Luna și Marșul pentru Viață

Marșul pentru Viață reprezintă punctul culminant al activităților pro-viață din luna martie, declarată Luna pentru Viață în România și Republica Moldova.

Manifestarea are loc simultan în numeroase orașe de pe cele două maluri ale râului Prut, amintind că fiecare viață umană este dar al lui Dumnezeu, purtătoare de chip divin și înzestrată cu o demnitate și o valoare inestimabilă încă din momentul concepției și că mamele au nevoie de sprijin pentru a-și naște copiii.

Tema din acest an a Marșului pentru Viață este „Solidaritate pentru amândoi” – și cu mama, și cu copilul ei nenăscut.