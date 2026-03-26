joi, 26 martie 2026

Mamă singură, în luptă cu cancerul: 12.000 de euro îi pot salva viața. „Pentru copilul meu nu renunț!”

O dramă cutremurătoare se desfășoară, în tăcere, lângă noi. Ioana, o tânără mamă singură, duce de trei ani o luptă crâncenă cu cancerul mamar. Boala nu i-a oferit nicio pauză, iar acum a devenit agresivă, cu metastaze extinse în zona sânului și axilei.

În tot acest timp, singura ei forță a fost băiețelul de doar 4 ani. Pentru el a rezistat tratamentelor, durerii și incertitudinii. Pentru el continuă să lupte.

Astăzi, însă, Ioana se află în fața unui prag critic: are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală care costă 12.000 de euro. Este o operație care îi poate prelungi viața și îi poate oferi șansa de a rămâne lângă copilul ei.

Sistemul public nu îi oferă o soluție rapidă. Timpul de așteptare este prea mare, iar boala nu mai permite amânări. Intervenția într-o clinică privată este, în acest moment, singura șansă reală.

Din păcate, Ioana nu are sprijin financiar. Este singură, iar resursele sunt aproape inexistente. În spatele acestei povești nu este doar o pacientă, ci o mamă care își dorește un singur lucru: să-și vadă copilul crescând.

„Băiețelul meu este tot ce am. Pentru el nu pot renunța”, spune Ioana.

În astfel de momente, comunitatea poate face diferența. Orice ajutor contează, oricât de mic. O donație, o distribuire, un gest de solidaritate pot însemna o șansă în plus la viață.

Cei care doresc să o ajute pe Ioana o pot face prin donații în conturile deschise pe numele ei:

RO44BTRLRONCRT0420521801 – Ioana Enache Bianca

RO13BREL0005512477760100 – Ioana Enache Bianca

Este o luptă contra cronometru. Iar de data aceasta, nu mai este doar despre Ioana. Este despre un copil care are nevoie de mama lui.

Împreună, putem salva o viață.