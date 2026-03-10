LUCRĂRILE LA NOUL CET GOVORA AVANSEAZĂ CONFORM GRAFICULUI. MAGNATUL BUȘCĂ, TRAS PE... LINIE MOARTA?!

marți, 10 martie 2026

LUCRĂRILE LA NOUL CET GOVORA AVANSEAZĂ CONFORM GRAFICULUI

Vești optimiste vin de pe șantierul noii centrale în cogenerare de la CET Govora, cel mai important proiect energetic aflat în derulare în județul Vâlcea.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a verificat stadiul lucrărilor direct pe teren, alături de constructori, pentru a evalua evoluția investiției și respectarea calendarului stabilit.

Vizita vine în contextul în care, în spațiul public, au apărut îngrijorări legate de viitorul sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea. Potrivit autorităților, situația este sub control, iar lucrările la noua centrală se desfășoară conform planului.

Responsabilii proiectului dau asigurări că populația nu trebuie să își facă griji în ceea ce privește furnizarea căldurii și a apei calde, atât pentru sezonul rece care urmează, cât și pentru anii următori.

În prezent, proiectul se află în primul dintre cei trei ani de implementare. Cele patru cazane de apă fierbinte (CAF) au fost deja livrate și aduse la CET Govora, iar în această perioadă se lucrează la construcția halei în care vor fi montate aceste echipamente moderne. Planul este ca acestea să devină funcționale până în luna octombrie, înainte de începerea sezonului rece.

Etapa următoare a investiției este programată pentru anul viitor, când vor fi puse în funcțiune și cele cinci motoare termice ale centralei. Acestea vor permite creșterea eficienței în producerea energiei și vor contribui, potrivit autorităților, la reducerea costului gigacaloriei pentru consumatori.

Proiectul noii centrale în cogenerare de la CET Govora este estimat la aproximativ 140 de milioane de euro, fiind cea mai mare investiție realizată până acum de Consiliul Județean Vâlcea. Autoritățile consideră că această centrală reprezintă un element strategic pentru economia județului, dar și o investiție majoră în siguranța energetică și confortul locuitorilor.

Reprezentanții administrației județene susțin că monitorizează constant stadiul lucrărilor și că prioritatea principală rămâne finalizarea proiectului în termenul stabilit și la standardele de calitate asumate.