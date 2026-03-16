Lucian Rădulescu face un pas înapoi din politică: fratele liderului PSD Vâlcea anunță că se retrage și se concentrează pe afaceri

marți, 17 martie 2026

Un anunț surprinzător vine din interiorul PSD Vâlcea. În cadrul unei discuții informale purtate recent în cercuri apropiate partidului, Lucian Rădulescu, fratele președintelui Consiliului Județean Vâlcea și liderului PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, ar fi declarat că intenționează să se retragă din viața politică.

Cunoscut în mediul politic local drept „Lucică de la PSD”, Lucian Rădulescu ar fi mărturisit că este profund dezamăgit de modul în care funcționează astăzi clasa politică și de direcția în care a ajuns politica românească.

Potrivit discuțiilor purtate, acesta ar fi spus că nu mai dorește să fie implicat în jocurile politice și că preferă să se concentreze exclusiv pe mediul de afaceri.

„Mă retrag din politică. Nu mai are rost. Vreau să mă ocup doar de afaceri”, ar fi transmis Lucian Rădulescu interlocutorilor săi.

Planul acestuia ar fi să își canalizeze activitatea spre domeniul construcțiilor, unde are deja proiecte în derulare. Activitatea ar urma să se desfășoare atât în zona investițiilor private, cât și în proiecte realizate pentru instituții publice, în special pentru administrații locale – primării din județ și din alte zone.

Declarația vine într-un moment în care tensiunile și nemulțumirile din interiorul partidelor politice sunt tot mai vizibile, iar tot mai mulți oameni apropiați de structurile politice preferă să se retragă spre zona de business.

Surse din mediul politic vâlcean spun că Lucian Rădulescu s-a arătat extrem de dezamăgit de actuala clasă politică, pe care o consideră dominată de conflicte, interese și lipsă de proiecte reale pentru comunități.

Rămâne de văzut dacă această retragere va fi una definitivă sau doar o pauză strategică, însă mesajul transmis în cercurile apropiate PSD Vâlcea este unul clar: „Lucică” ar fi decis să lase politica în urmă și să se dedice complet afacerilor.

În contextul în care familia Rădulescu are o influență semnificativă în viața politică a județului Vâlcea, o astfel de retragere ar putea genera noi mișcări și repoziționări în interiorul organizației PSD locale.