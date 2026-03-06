LICITAȚIE DE 9,3 MILIOANE LEI LA LIVEZI: firme apropiate consultanței primăriei intră în competiție. În culise apare și numele unui general SPP

vineri, 6 martie 2026

LICITAȚIE DE 9,3 MILIOANE RON LA LIVEZI: firme apropiate consultanței primăriei intră în competiție. În culise apare și numele unui general SPP

Licitația de 9.306.178 lei lansată de Primăria Comunei Livezi pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă începe să ridice tot mai multe semne de întrebare. Nu doar procedura accelerată – derulată în doar 16 zile – atrage atenția, ci și firmele care au depus oferte și conexiunile acestora.

Potrivit datelor din platforma de achiziții publice, una dintre ofertele depuse provine dintr-o asociere condusă de AVACOM SRL, firmă reprezentată de Cristian Jianu, în calitate de lider de asociere.

În jurul acestei firme gravitează mai mulți subcontractanți:

Civil Speed SRL – reprezentată de Ovidiu Endi Purcarea, Cioranu Ion – reprezentat de Ștefan-Ion Cioranu, Extrem Construct – reprezentată de Remus Mihail Buse.

În competiție au mai depus oferte, in aceeasi asociere, și alte societăți: VALORIS SRL, reprezentată de Valentin Ochea, DBS Dramicam Building Solutions, reprezentată de Cătălin Constantin Stanciu, Europan Prod SA, reprezentată de Ion Molete.

Surse din mediul administrativ local susțin că asocierea coordonată de AVACOM SRL ar avea legături apropiate cu zona de consultanță pe fonduri europene a Primăriei Livezi, aceeași care a pregătit proiectele de finanțare ale administrației locale.

FOARTE INTERESANT: AVACOM, O FIRMA MICUTA, CU 34 DE ANGAJATI, SI CIFRA DE AFACERI DE 15 MILIOANE LEI, ESTE "SUSȚINUTĂ" DE COMPANII CU CIFRE DE AFACERI DE SUTE DE MILIOANE DE LEI - VALORIS, EUROPAN PROD, CIVIL SPEED...

Mai mult, în culisele acestei investiții ar fi apărut și numele unui general din cadrul SPP, cu conexiuni la nivel guvernamental, despre care surse din mediul politic local afirmă că ar fi încercat să influențeze anumite licitații din Vâlcea, dar și din Argeș. Până în acest moment nu există însă o confirmare oficială privind implicarea directă a acestuia în procedura de achiziție.

Proiectul pentru care se luptă firmele este unul consistent pentru o comună din Vâlcea. Documentația prevede: două puțuri de mare adâncime, stație de tratare a apei,

două rezervoare supraterane de câte 150 mc, două stații de repompare, peste 24 de kilometri de conducte și 745 de branșamente pentru gospodării.

Valoarea totală – aproape 2 milioane de euro – ridică semne de întrebare și prin modul în care licitația a fost organizată. Deși vorbim despre o investiție complexă de infrastructură, procedura a fost simplificată și cu termene foarte scurte, ceea ce poate limita competiția reală între ofertanți.

Pentru locuitorii comunei Livezi, proiectul este unul vital. Dar tocmai din acest motiv, o investiție de 9,3 milioane de lei din bani publici ar trebui să fie însoțită de maximum de transparență, pentru a evita suspiciunile că marile lucrări din mediul rural ajung, din nou, în zona rețelelor de influență și a contractelor cu dedicație.

Tiberiu Pîrnău