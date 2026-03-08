La Orlești, persoanele cu handicap grav și accentuat trebuie să depună certificatul pentru a beneficia de scutirea de impozite

duminică, 8 martie 2026

Administrația locală din Orlești anunță că persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat sunt invitate să depună la primărie certificatul de încadrare valabil, document necesar pentru acordarea scutirii de la plata impozitelor pentru locuință, terenul aferent și mijlocul de transport deținut.

Măsura este aplicată în baza prevederilor OUG nr. 9/2026, iar reprezentanții primăriei precizează că documentul trebuie să fie valabil la data depunerii pentru ca scutirea fiscală să poată fi acordată conform legii.

Prin această procedură, autoritățile locale urmăresc actualizarea evidențelor fiscale și asigurarea faptului că persoanele care se încadrează în aceste categorii beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare. În lipsa certificatului depus și verificat, scutirea nu poate fi aplicată, iar impozitele pentru bunurile deținute vor fi calculate integral.

Persoanele vizate sunt așteptate la sediul Primăriei Orlești pentru depunerea certificatului de încadrare în grad de handicap, astfel încât situația fiscală să fie actualizată corect și facilitățile prevăzute de lege să poată fi acordate.