marți, 31 martie 2026

Kilograme de canabis confiscate de la cinci tineri din Vâlcea. Unul dintre suspecți, cercetat și pentru proxenetism

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea a cinci tineri, acuzați de trafic de droguri de risc, unul dintre aceștia fiind cercetat suplimentar și pentru proxenetism.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2025 – martie 2026, cei cinci ar fi procurat cantități semnificative de canabis, de ordinul kilogramelor, pe care le distribuiau atât consumatorilor, cât și altor dealeri din municipiul Râmnicu Vâlcea. Unul dintre inculpați era considerat principalul furnizor pentru ceilalți membri ai grupului.

La data de 9 martie 2026, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant în timp ce transporta aproximativ un kilogram de canabis. Asupra sa au fost găsite și sume de bani în valoare de peste 5.100 de euro și 5.700 de lei. Anchetatorii susțin că drogurile descoperite reprezentau doar o parte din cantitatea deținută în acea zi.

În urma perchezițiilor domiciliare, procurorii au ridicat aproximativ 8 kilograme de canabis și circa 40.000 de lei, bani proveniți din activitatea infracțională.

De asemenea, din cercetări a reieșit că, în perioada ianuarie – februarie 2026, unul dintre inculpați ar fi facilitat practicarea prostituției de către o tânără în mai multe orașe din țară, printre care Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea.

În data de 10 martie 2026, Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă a celor cinci inculpați pentru 30 de zile.