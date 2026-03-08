luni, 9 martie 2026

Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dat undă verde procesului: Nicoleta Barbu și firma VOLTECS, judecate pentru înșelăciune în dosarul refugiaților ucraineni, cazati la Băile Olănești

Dosarul privind presupusele fraude cu fonduri pentru cazarea refugiaților ucraineni la Băile Olănești a trecut într-o nouă etapă importantă. Judecătoria Râmnicu Vâlcea – Secția Penală a decis începerea judecății în cauza în care sunt inculpați Nicoleta Barbu și firma SC VOLTECS SRL.

Cazul este înregistrat sub numărul 11205/288/2025/a1, fiind în faza de fond după finalizarea procedurii de cameră preliminară, etapa în care judecătorul verifică legalitatea anchetei și a probelor strânse de procurori.

Potrivit minutei pronunțate la 17 februarie 2026, instanța a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpata Nicoleta Barbu, care contestase legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în timpul urmăririi penale. Judecătorul a stabilit că sesizarea instanței este legală, că probele au fost administrate conform legii și că instanța este competentă să judece cauza.

În consecință, magistratul a dispus începerea judecății pe fond împotriva Nicoletei Barbu și a societății VOLTECS SRL.

Rechizitoriul care a stat la baza trimiterii în judecată a fost emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în data de 30 septembrie 2025, în dosarul 4116/106/P/2022.

Procurorii îi acuză pe inculpați de înșelăciune în formă continuată, infracțiune prevăzută de art. 244 din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal, fiind reținute trei acte materiale.

Potrivit Codului Penal, înșelăciunea presupune inducerea în eroare a unei persoane sau instituții prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau prin ascunderea adevărului, în scopul obținerii unui folos patrimonial injust care produce o pagubă. Legea prevede pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare, iar în cazul folosirii unor mijloace frauduloase sau mecanisme complexe pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare.

În acest dosar, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea apare în proces în calitate de parte vătămată, ceea ce indică existența unui prejudiciu sau a unor nereguli legate de decontările pentru cazarea refugiaților.

Ancheta își are originea în perchezițiile efectuate în decembrie 2022 la două pensiuni din Băile Olănești, „Nicoleta” și „Aly”, unde polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea au suspectat existența unui mecanism de decontări nejustificate pentru cazarea refugiaților ucraineni.

Potrivit informațiilor din anchetă, în perioada aprilie – noiembrie 2022, ar fi fost depuse documente pentru cazarea unui număr mai mare de refugiați decât cel găsit efectiv în locațiile verificate. Surse judiciare susțin că unele grupuri de cetățeni ucraineni ar fi fost aduse temporar în pensiuni pentru a fi înregistrate oficial, după care plecau, însă ulterior s-ar fi solicitat decontări pentru perioade mai lungi.

Dosarul ridică și semne de întrebare privind evoluția financiară a firmei implicate. SC VOLTECS SRL a raportat în 2022 o cifră de afaceri de 778.729 lei, de aproximativ 14 ori mai mare decât în anii anteriori, creșterea coincizând cu perioada în care programul guvernamental de sprijin pentru refugiați era activ.

Prin decizia din 17 februarie 2026, instanța a confirmat practic că dosarul poate fi judecat pe fond, iar procesul va continua la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Hotărârea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

Odată cu această decizie, cazul trece în etapa în care instanța va analiza probele adunate de procurori, va audia părțile implicate și va stabili dacă acuzațiile de înșelăciune în formă continuată se confirmă.

Ziarul de Vâlcea va urmări în continuare evoluția procesului și va publica toate informațiile relevante pe măsură ce acestea apar în dosar.

Tiberiu Pîrnău