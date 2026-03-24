marți, 24 martie 2026

IPJ Vâlcea, acuzat de jocuri murdare: presă „de casă”, favorizată, și dublu standard în relația cu jurnaliștii

În timp ce transparența ar trebui să fie regula într-o instituție publică, la IPJ Vâlcea pare că legea nescrisă este cu totul alta: cine laudă, primește informații; cine deranjează, este ignorat sau marginalizat.

Tot mai multe semnale din zona media locală indică faptul că Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea practică un tratament preferențial, profund discriminatoriu, față de presa din județ. Există o publicație „abonată” la informații și fotografii „pe surse”, livrate aproape în timp real imediat ce au loc accidente sau incidente. Un privilegiu care ridică serioase semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate datele operative și accesul egal la informație.

În schimb, alte redacții – în special cele care pun întrebări incomode și deranjează sistemul – sunt ținute la ușă, ignorate sau tratate cu răceală instituțională.

Presa „de casă” și jurnalismul de pupat ghișeul

În mod deloc surprinzător, publicația favorizată răspunde „prompt” cu articole de o servilitate greu de digerat. În loc de investigații sau analize, aceasta livrează conținut superficial, de tip cancan administrativ, menit să cosmetizeze imaginea conducerii IPJ Vâlcea.

Exemplele recente sunt grăitoare: știri penibile, fără relevanță publică, în care sunt expuși chiar polițiști, pentru fapte minore sau contexte ridicole – precum episodul în care o polițistă spăla geamul la exterior, la înălțime. În loc să fie analizate eventualele probleme de securitate sau condiții de muncă, subiectul a fost transformat într-un spectacol ieftin, cu accente de linșaj mediatic.

Mai grav este că în centrul acestui „caz” nu este doar ridiculizarea situației, ci și tentativa de a înfiera un polițist care ar fi avut curajul să facă publică o problemă internă. Practic, în loc să se discute fondul – posibile încălcări sau nereguli – se caută vinovatul care a „îndrăznit” să vorbească.

Când presa devine unealtă, nu câine de pază

Nu este prima dată când această publicație se remarcă prin astfel de derapaje. Aceasta pare mai degrabă o extensie informală a aparatului de imagine al IPJ Vâlcea.

Iar aici apare problema reală: nu doar calitatea jurnalismului este în discuție, ci și complicitatea instituțională. Atunci când o structură a statului livrează selectiv informații, în funcție de obediența editorială, vorbim deja despre o abatere gravă de la principiile democratice.

IPJ Vâlcea trebuie să răspundă

Tratamentul diferențiat al presei nu este doar imoral, ci poate intra și în zona încălcării legislației privind accesul la informații de interes public. Instituțiile statului nu au voie să împartă presa în „prieteni” și „dușmani”.

IPJ Vâlcea are obligația să explice public:

pe ce criterii sunt distribuite informațiile către presă;

de ce anumite redacții primesc exclusivități constante;

dacă există persoane din interior care furnizează preferențial date operative.

Până atunci, rămâne o realitate greu de ignorat: în Vâlcea, nu toată presa este tratată egal. Iar acolo unde apare favoritismul, adevărul devine prima victimă.

Nu e prima data cand aceasta publicatie specializata pe fapt divers ne numara si analizeaza ouale, pardon articolele, ii transmitem sa-si vada de lungul nasului si de... chestiile alea pe care le denumesc articole... Ziarul de Valcea respecta absolut toti colegii din presa, dar atunci cand articolele noastre sunt luate in vizor, atacate, analizate, rastalmacite - reactionam dur, foarte dur, iar acesta a fost doar un semnal... soft!

Tiberiu Pirnau