duminică, 15 martie 2026

Ion Mînzînă, baronul care confundă Argeșul cu propria moșie politică

În Argeș, Consiliul Județean nu mai pare de mult o instituție care lucrează pentru cetățeni, ci o anexă de imagine a unui singur om: Ion Mînzînă. Președinte al CJ Argeș și lider PSD Argeș, Mînzînă s-a instalat în centrul tuturor deciziilor, tuturor mesajelor și tuturor aparițiilor publice, ca și cum județul n-ar mai avea instituții, specialiști, direcții și reguli, ci doar un șef politic ce trebuie să fie văzut, auzit și creditat pentru orice mișcă în teritoriu. Potrivit Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă ocupă funcția de președinte al instituției și are un traseu vechi în aparatul de putere local, după ce a fost vicepreședinte al CJ și, anterior, director al Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș.

Asta este, de fapt, cheia întregii povești. Ion Mînzînă nu este un simplu administrator ajuns accidental într-o funcție publică. Este un om crescut în interiorul mecanismului de influență județeană, un produs politic al sistemului local, format să controleze, să centralizeze și să transmită ideea că fără el județul s-ar bloca. Exact de aici începe baronizarea: în clipa în care instituția nu mai respiră prin reguli, ci prin voința și imaginea liderului. Faptul că agenda publică a CJ Argeș gravitează aproape obsesiv în jurul președintelui arată această hiperpersonalizare a puterii.

Dar poate cel mai grav nu este doar faptul că Mînzînă domină imaginea instituției, ci felul în care alege să se raporteze la adversarii politici și la spațiul public. În iulie 2025, presa centrală și locală a relatat că Ion Mînzînă a folosit, pe rețelele de socializare, un limbaj suburban și jignitor la adresa unui consilier local liberal, episod care a generat o reacție publică dură din partea PNL Argeș, cu solicitarea expresă ca PSD să se delimiteze de asemenea comportamente. Adevărul a relatat despre cererea PNL Argeș de delimitare publică, iar News.ro a consemnat explicit caracterizarea acestor ieșiri drept jigniri și limbaj vulgar.

Când un președinte de Consiliu Județean ajunge să vorbească public în asemenea registru, nu mai discutăm despre o simplă scăpare nervoasă. Discutăm despre expresia unui reflex de putere. Despre sentimentul că funcția îți dă dreptul să umilești, să agresezi verbal și să cobori dezbaterea publică la nivel de mahalaua politică. În realitate, astfel de ieșiri nu arată forță, ci intoxicarea puterii. Arată că un lider nu se mai vede pe sine ca administrator al unei instituții, ci ca stăpânul unui teritoriu politic în care opoziția trebuie pusă la punct.

Nici la capitolul mari decizii administrative lucrurile nu sunt lipsite de semne de întrebare. În august 2025, presa locală a relatat că CJ Argeș a semnat patru contracte pentru 52 de microbuze electrice, iar subiectul a fost prezentat chiar sub titlul „Microbuze școlare la preț de lux în Argeș”. Ulterior, în septembrie 2025, Ion Mînzînă a ieșit public să apere achizițiile, susținând că procedurile au respectat legea și că prețurile sunt justificate de caracteristicile tehnice și de contextul de piață. Faptul că o astfel de achiziție a stârnit asemenea reacții publice și a necesitat o ieșire defensivă a președintelui CJ spune foarte mult despre climatul din jurul deciziei și despre lipsa unei transparențe suficient de convingătoare pentru opinia publică.

Un alt punct sensibil îl reprezintă marile proiecte și modul în care ele sunt folosite atât administrativ, cât și propagandistic. De pildă, modernizarea DJ 659 a fost prezentată ca unul dintre proiectele majore ale județului, cu o valoare de peste 358 milioane lei și o lungime de 58,32 km, fiind promovată intens în comunicarea publică a CJ Argeș. La fel, investițiile din sistemul sanitar, inclusiv proiectele de radioterapie și dezvoltare a Spitalului Județean, sunt împinse constant în față ca dovezi ale eficienței conducerii. Nimeni nu contestă că investițiile în infrastructură și sănătate sunt necesare. Întrebarea serioasă este alta: în ce măsură aceste proiecte sunt gestionate transparent și instituțional, și în ce măsură sunt transformate în capital de imagine pentru același lider omniprezent?

Iar aici apare esența anchetei politice și administrative despre Ion Mînzînă: nu neapărat existența unei singure decizii controversate, ci modelul de putere care se repetă. Un model în care șeful CJ este omniprezent în comunicare, foarte puțin dispus la critică, agresiv în replică și permanent preocupat să își proiecteze imaginea de lider indispensabil. Când acest model se combină cu investiții mari, contracte importante și o structură administrativă amplă, riscul nu mai este doar unul de imagine. Devine un risc democratic. Pentru că instituția începe să fie absorbită de personalitatea celui care o conduce.

Argeșul nu are nevoie de un președinte de Consiliu Județean care să joace rolul unui mic monarh local, pozând în omul fără de care nu se poate mișca nimic. Argeșul are nevoie de o administrație calmă, verificabilă, transparentă și capabilă să suporte întrebări incomode fără să răspundă cu insulte sau superioritate. În momentul în care liderul județului devine mai vizibil decât instituția, mai nervos decât argumentele și mai preocupat de control decât de transparență, județul nu mai este condus administrativ. Este confiscat politic.

Ion Mînzînă poate să-și construiască imaginea de om forte al Argeșului. Dar exact această imagine îl trădează. Pentru că într-o democrație sănătoasă, nimeni nu ar trebui să pară proprietarul unui județ. Când însă un lider ajunge să se comporte ca și cum Argeșul i-ar aparține, iar critica publică este întâmpinată cu jigniri și justificări de forță, concluzia devine limpede: nu mai vorbim despre administrație modernă, ci despre baronizare în formă aproape pură.

Tiberiu Pirnau