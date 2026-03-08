Investiții noi la Vaideeni: creșă, grădiniță și proiecte sociale pentru familiile vulnerabile

duminică, 8 martie 2026

Administrația locală din Vaideeni pregătește noi investiții care se vor adăuga proiectelor deja aflate în derulare în comună. Printre acestea se numără construirea unei clădiri cu parter și etaj, în care vor funcționa o creșă și o grădiniță cu program prelungit, menite să ofere condiții mai bune pentru copiii din localitate și sprijin pentru familiile tinere.

Primarul Daniel Băluță spune că primăria lucrează și la documentațiile pentru amenajarea zonei centrale a comunei, un proiect care vizează punerea în valoare a patrimoniului cultural local și atragerea de fonduri pentru dezvoltarea localității.

În paralel, Primăria Vaideeni este parteneră într-un proiect finanțat din Fondul Social European, realizat împreună cu Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Programul urmărește să ofere servicii integrate persoanelor vulnerabile din mediul rural.

Prin acest proiect, beneficiarii vor putea primi sprijin social, monitorizare medicală la domiciliu și ajutor pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit. În cadrul programului vor fi create două posturi de asistent medical comunitar și unul de tehnician în asistență socială.

Totodată, la Vaideeni este aproape finalizat și un centru de zi pentru copiii aflați în risc de separare de părinți, unde vor fi organizate activități educaționale și sociale, cu sprijinul personalului din primărie și al cadrelor didactice din localitate.