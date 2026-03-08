Incendiu de vegetație la Râmnicu Vâlcea. Pompierii au intervenit rapid pentru a opri extinderea focului

duminică, 8 martie 2026

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în seara zilei de duminică, 8 martie 2026, în cartierul Copăcelu din municipiul Râmnicu Vâlcea, existând riscul ca flăcările să se extindă către fondul forestier din zonă.

Potrivit primelor informații, aproximativ un hectar de vegetație uscată a fost cuprins de foc. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari ai ISU Vâlcea.

Echipaje de la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, sprijinite de pompierii Secției Govora, au ajuns rapid în zonă cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și două autospeciale de intervenție rapidă.

Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului către pădure, iar focul a fost lichidat în scurt timp. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Foto: seintamplainvalcea.ro